為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市小黃公車搭乘族群 55歲以上市民占54％、學童26％

    2025/12/28 11:13 記者蘇金鳳／台中報導
    中市小黃公車成偏鄉民眾重要交通工具。（市府提供）

    中市小黃公車成偏鄉民眾重要交通工具。（市府提供）

    台中市的小黃公車照顧偏鄉民眾，台中市政府交通局表示，小黃公車已建立口碑及與民眾的信賴，而根據統計，搭乘族群55歲以上市民占54%，學童占26%，另有38%乘客每週搭乘2至3次小黃公車為最多，足見已成為偏鄉民眾交通最強後盾。

    交通局長葉昭甫表示，目前小黃公車已於22個行政區推動26條路線，涵蓋山、海、屯等地區，並串連台鐵、捷運及市區公車等其他運具，成為偏遠地區居民就醫、就學及採買等日常交通需求。

    葉昭甫指出，今年度滾動調整多條路線，自5月起優化黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等5條路線，提升行駛效率與搭乘便利性，並於10月起調整黃7路班次發車時間，11月起再擴大黃20路行駛服務動線，新增停靠站點，提升梧棲、沙鹿地區居民日常出行便利性。

    葉昭甫指出，為掌握乘客使用感受，對乘客進行整體服務滿意度問卷調查，今年度整體滿意度達93.4％，以「駕駛人員行駛平穩且注意行車安全」滿意度達94.9%最高，其次「車輛內部環境整潔」、「駕駛人員服務態度親切」及「車輛乘坐舒適」等項目滿意度均達94%以上。

    進一步分析，搭乘族群以55歲以上市民為主占54%，其次為20歲以下學童占26%；另有38%乘客每週搭乘2至3次小黃公車為最多，76%乘客於站牌候車，搭乘目的以採買及就學居多，小黃公車主要服務長者與學生族群。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播