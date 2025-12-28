陽交大計算機中心成地震災區… 多部電腦秒變「落湯G」

1227全台有感大地震，新竹市最大災情竟是在竹科園區旁的陽明交大工程3館的資工系計算機中心教室，因地震造成自來水爆管漏水，大量水從天花板如瀑布般傾洩而下，教室內多部電腦瞬間變「落湯G」。（照片擷取自網路社群影片）

昨天（27日）晚間11點05分台灣宜蘭東部外海發生芮氏規模7.0的全台有感地震，位在新竹科學園區重鎮的新竹市也有4級的有感搖晃震度，經過一夜驚魂，竹科園區產業尚未傳出災情，但新竹市最大災情竟是在竹科園區旁的陽明交大工程3館3樓的資工系系計算機電腦教室，在地震過後，疑因4樓的自來水管爆管，大量水從計算機中心的室內天花板傾洩而下，如瀑布般的大水瞬間將計算機中心的電腦全淋濕，就連地板及3樓走廊也如汪洋般，有網友在網路社群發文及轉載，網友留言「電腦全變落湯G了」，損失難估計。

陽明交大校方證實資工系的計算機中心3樓的教室確實因地震後發生自來水爆管漏水情形，造成3樓教室內的電腦損害，經校安中心通報已修復不再漏水，但相關損失還待盤點，目前校內只有該處因地震造成災情，其他校園及校舍都未受影響。

因該處是資工系的計算機中心教室，平常是學生會前往使用的場所，所幸昨晚的地震，並無學生在場，且因是期末放寒假，不影響學生上課，校方已啟動校安緊急處理機制善後。

