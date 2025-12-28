為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    良友會表揚優秀特境學生 3勇士分享人生翻轉史「大餅 」也來了

    2025/12/28 11:08 記者王俊忠／台南報導
    第21屆曾順良之友會表揚優秀特境學子，今年以公益講座形式與台南160位獲表揚的特境學生做分享。良友會邀請3位憑藉教育與毅力翻轉人生的知名人、包括職棒統一獅總教練「大餅」林岳平、比菲多國際公司副董事長王育堂與南市議員曾之婕，以自身的真實故事啟發每1位身處特殊境遇的孩子。

    由台南良友會主辦的表揚優秀特境學子活動，到今年已持續21年，從起初舉行餐會共餐、疫情期間改以許願市集型態持續舉辦。曾順良的女兒議員曾之婕為使活動更具意義，去年邀請「玫瑰墓樂團」結合反毒反暴力反霸凌進行生命故事教育的音樂會，令與會師生都為之動容；今年改採公益講座進行，共有160位學生獲得表揚。

    今年在台南東區平實公園「ㄆㄤˋ的故事」園區優美環境中舉行表揚、講座活動，南市長黃偉哲也出席表達肯定與勉勵。

    率先登場的是中華隊12強賽冠軍的投手教練林岳平，他曾經在職棒球員生涯中進行心臟瓣膜置換手術，復出後還能飆出更快的154公里球速。擔任統一獅總教練在今年完成執教300勝的紀錄，明年也將帶領中華隊投手群出賽WBC世界經典賽，他以自身經歷勉勵現場同學要有不怕困難、堅持勇往直前的信心，就像球賽一樣要堅持到最後一刻，他還將活動出席費委請曾之婕代為轉贈給建興國中棒球隊。

    比菲多公司副董事長王育堂接著登場表示，他在25年創業過程，創立品牌不下50個，但冷藏市場起起落落、瞬息萬變，成功的品牌譬如比菲多、植物の優、純萃喝、卡打車、質立等；他同時是「客美多」咖啡及「ㄆㄤˋ的故事」總經理，其中「ㄆㄤˋ的故事」是用父愛與溫度經營的烘焙品牌，是他為孩子留下的溫度與人生創作，用奮鬥事業的過程與同學們共勉。

    曾之婕則以其經歷勉勵每1位身處特殊境遇的孩子，她在台南讀設計藝術，高中畢業後就隻身前往澳洲繼續大學學程，旅居國外多年，目前從事政治工作，極力推動台南市城市美學，希望能帶給學生們及市民朋友正面陽光及溫暖的力量，為台南更好的發展前景貢獻心力。

    今年活動還設有「祝虎（福）婕作」留言牆，結合台南金虎爺會聖巡堂的文創意象及曾之婕勵志語錄籤詩，和獲獎的學生們互動，為學子們送上祝福。良友會也頒發象徵希望與肯定的獎狀與獎金給每1位獲獎學生，讓他們在歲末節慶的祝福中感受到社會的溫暖與鼓勵。

    熱門推播