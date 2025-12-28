良友會表揚優秀特境學生 3勇士分享人生翻轉史「大餅 」也來了

南市議員曾之婕（左二）邀請職棒統一獅總教練林岳平（右二）現身與台南東區優秀特境學生分享人生奮鬥故事。（曾之婕服務處提供）

第21屆曾順良之友會表揚優秀特境學子，今年以公益講座形式與台南160位獲表揚的特境學生做分享。良友會邀請3位憑藉教育與毅力翻轉人生的知名人、包括職棒統一獅總教練「大餅」林岳平、比菲多國際公司副董事長王育堂與南市議員曾之婕，以自身的真實故事啟發每1位身處特殊境遇的孩子。

由台南良友會主辦的表揚優秀特境學子活動，到今年已持續21年，從起初舉行餐會共餐、疫情期間改以許願市集型態持續舉辦。曾順良的女兒議員曾之婕為使活動更具意義，去年邀請「玫瑰墓樂團」結合反毒反暴力反霸凌進行生命故事教育的音樂會，令與會師生都為之動容；今年改採公益講座進行，共有160位學生獲得表揚。

今年在台南東區平實公園「ㄆㄤˋ的故事」園區優美環境中舉行表揚、講座活動，南市長黃偉哲也出席表達肯定與勉勵。

率先登場的是中華隊12強賽冠軍的投手教練林岳平，他曾經在職棒球員生涯中進行心臟瓣膜置換手術，復出後還能飆出更快的154公里球速。擔任統一獅總教練在今年完成執教300勝的紀錄，明年也將帶領中華隊投手群出賽WBC世界經典賽，他以自身經歷勉勵現場同學要有不怕困難、堅持勇往直前的信心，就像球賽一樣要堅持到最後一刻，他還將活動出席費委請曾之婕代為轉贈給建興國中棒球隊。

比菲多公司副董事長王育堂接著登場表示，他在25年創業過程，創立品牌不下50個，但冷藏市場起起落落、瞬息萬變，成功的品牌譬如比菲多、植物の優、純萃喝、卡打車、質立等；他同時是「客美多」咖啡及「ㄆㄤˋ的故事」總經理，其中「ㄆㄤˋ的故事」是用父愛與溫度經營的烘焙品牌，是他為孩子留下的溫度與人生創作，用奮鬥事業的過程與同學們共勉。

曾之婕則以其經歷勉勵每1位身處特殊境遇的孩子，她在台南讀設計藝術，高中畢業後就隻身前往澳洲繼續大學學程，旅居國外多年，目前從事政治工作，極力推動台南市城市美學，希望能帶給學生們及市民朋友正面陽光及溫暖的力量，為台南更好的發展前景貢獻心力。

今年活動還設有「祝虎（福）婕作」留言牆，結合台南金虎爺會聖巡堂的文創意象及曾之婕勵志語錄籤詩，和獲獎的學生們互動，為學子們送上祝福。良友會也頒發象徵希望與肯定的獎狀與獎金給每1位獲獎學生，讓他們在歲末節慶的祝福中感受到社會的溫暖與鼓勵。

我國職棒統一獅總教練林岳平現身與台南東區優秀特境學生分享人生奮鬥故事。（曾之婕服務處提供）

曾順良之友會表揚台南東區優秀特境學生，南市長黃偉哲（中者）出席表達肯定與勉勵。（曾之婕服務處提供）

