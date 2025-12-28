跨年天氣日出時刻1圖看！ 本週兩波冷空氣接力報到

未來一週溫度預測。（氣象署提供）

明天週一（29日）氣溫回升，迎風面局部短暫雨。中央氣象署預報，未來一週有兩波冷空氣，北部、東半部、恆春半島易局部短暫雨；週二至週四受東北季風影響，新竹以北、宜蘭雨勢明顯，週五及週六大陸冷氣團報到，全台溫度明顯下降。

氣象署預報員林定宜表示，今天東北季風稍微減弱，但迎風面仍有水氣，桃園以北、宜花不定時局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭有局部大雨機會，竹苗山區、台東、恆春半島也有局部或零星短暫雨，中南部雲量偏多。溫度則稍微回升，北部12至22度，中南部略高一些，東半部則舒適。

未來一週降雨趨勢，林定宜指出，週一基隆北海岸、宜蘭有局部大雨機會，桃園以北、宜蘭下雨機會高，花東、恆春半島也有局部或零星短暫雨。

週二至週四東北季風稍微增強，主要降雨區域為新竹以北、宜蘭，雨勢較明顯，花東、恆春半島、近竹苗山區零星短暫雨。週五、週六大陸冷氣團抵台，北部、東半部、恆春半島降雨機會高。

未來一週溫度趨勢，林定宜說明，今明兩天溫度稍回升，北部、東北部可達20幾度，週二、週三東北季風稍微增強，溫度下降，並一路降到週四元旦，週五（2026年1月2日）大陸冷氣團報到，週六可能更冷，全台各地明顯降溫。

至於跨年天氣，林定宜說，桃園以北、宜蘭、花東雲量較多，中南部多雲到晴；日出方面，花東6點36分、宜蘭6點37分、台北6點39分；西半部略晚，高雄6點39分、台中、台南6點40分；澎金馬最晚，澎湖6點44分、馬祖6點48分、金門6點51分。

林定宜提醒，週一清晨中南部、週二清晨西半部有局部霧或低雲，交通往返注意安全；週一及週二東半部沿海、恆春半島留意長浪。

未來一週降雨預測。（氣象署提供）

跨年天氣及日出時刻。（氣象署提供）

