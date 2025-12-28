為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跨年天氣日出時刻1圖看！ 本週兩波冷空氣接力報到

    2025/12/28 11:12 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    明天週一（29日）氣溫回升，迎風面局部短暫雨。中央氣象署預報，未來一週有兩波冷空氣，北部、東半部、恆春半島易局部短暫雨；週二至週四受東北季風影響，新竹以北、宜蘭雨勢明顯，週五及週六大陸冷氣團報到，全台溫度明顯下降。

    氣象署預報員林定宜表示，今天東北季風稍微減弱，但迎風面仍有水氣，桃園以北、宜花不定時局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭有局部大雨機會，竹苗山區、台東、恆春半島也有局部或零星短暫雨，中南部雲量偏多。溫度則稍微回升，北部12至22度，中南部略高一些，東半部則舒適。

    未來一週降雨趨勢，林定宜指出，週一基隆北海岸、宜蘭有局部大雨機會，桃園以北、宜蘭下雨機會高，花東、恆春半島也有局部或零星短暫雨。

    週二至週四東北季風稍微增強，主要降雨區域為新竹以北、宜蘭，雨勢較明顯，花東、恆春半島、近竹苗山區零星短暫雨。週五、週六大陸冷氣團抵台，北部、東半部、恆春半島降雨機會高。

    未來一週溫度趨勢，林定宜說明，今明兩天溫度稍回升，北部、東北部可達20幾度，週二、週三東北季風稍微增強，溫度下降，並一路降到週四元旦，週五（2026年1月2日）大陸冷氣團報到，週六可能更冷，全台各地明顯降溫。

    至於跨年天氣，林定宜說，桃園以北、宜蘭、花東雲量較多，中南部多雲到晴；日出方面，花東6點36分、宜蘭6點37分、台北6點39分；西半部略晚，高雄6點39分、台中、台南6點40分；澎金馬最晚，澎湖6點44分、馬祖6點48分、金門6點51分。

    林定宜提醒，週一清晨中南部、週二清晨西半部有局部霧或低雲，交通往返注意安全；週一及週二東半部沿海、恆春半島留意長浪。

    未來一週降雨預測。（氣象署提供）

    未來一週降雨預測。（氣象署提供）

    跨年天氣及日出時刻。（氣象署提供）

    跨年天氣及日出時刻。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播