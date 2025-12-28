為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    社區大樓注意！廚餘清運新制上路 台中682社區受影響

    2025/12/28 10:56 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市廚餘送焚化爐焚化。（台中市府提供）

    台中市廚餘送焚化爐焚化。（台中市府提供）

    家戶廚餘禁止養豬，台中市社區廚餘回收費用大漲，清除業者收運費用漲價二到十倍，甚至直接不收，環保局統計全市目前有682個社區大樓有廚餘收運問題，清潔隊逐一說明與輔導後，有290個社區經協調由原本的一般垃圾清運業者繼續承攬廚餘併同清運。

    環保局表示，已提前盤點可能受影響的社區大樓，並責成環保局清潔隊主動介入協調，秉持「合理收費、確保廚餘清運順暢」原則，協助社區順利銜接新的廚餘清運方式，請市民無須過度擔心。

    環保局舉例說明，南屯區永春東路的新宿社區（143戶），原本廚餘委由養豬場清運，每月費用為1500元，在廚餘新政策實施後，遭遇放運費調漲問題，清潔隊到場輔導與說明，改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月增加1000元費用，完成收運模式調整。

    環保局說，為讓社區廚餘清運作業更順暢，請社區各住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積，如有廚餘清運問題請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，如原清運業者有困難請向轄區清潔隊登記協助收運。

    另外，原清除業者若有費用不合理調漲情形或無法服務，亦可洽其他合格清除業者承接，合格業者名單可至以下資訊系統查詢。

    環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，協助各社區廚餘收運轉型。

    環保局針對社區大樓廚餘委託收運問題，發出5點處理說明。（民眾提供）

    環保局針對社區大樓廚餘委託收運問題，發出5點處理說明。（民眾提供）

    南屯區永春東路的新宿社區貼公告提醒住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積餘。（環保局提供）

    南屯區永春東路的新宿社區貼公告提醒住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積餘。（環保局提供）

    環何局提醒住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積餘。（環保局提供）

    環何局提醒住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積餘。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播