    首頁 > 生活

    極端氣候來襲！新北強化山坡地管理 以災前預防築起防災防線

    2025/12/28 10:50 記者羅國嘉／新北報導
    在汛期或颱風來臨前，農業局前往瑞芳區一處工地進行防災措施檢查。（農業局提供）

    在汛期或颱風來臨前，農業局前往瑞芳區一處工地進行防災措施檢查。（農業局提供）

    新北市山坡地面積廣大，面對極端氣候帶來的強降雨與颱風衝擊，潛在災害風險持續升高。對此，市府以「災前預防」為核心，強化山坡地開發監督管理，透過嚴謹審查與高頻率巡查，結合專業技師力量，提前築起防災防線，降低災害對居民生活的影響。

    農業局指出，新北市轄內山坡地約占全市土地面積的88％，孕育出多處環境優美、視野遼闊的特色社區與住宅，但也伴隨極端氣候所帶來的強降雨與颱風威脅，使山坡地災害風險日益提高。在山坡地管理上，始終高度重視開發行為的安全性，除落實嚴謹的水土保持計畫審查制度外，於計畫核定並開工後，仍持續進行工地施工檢查。今年新北市共有186件施工中的水土保持計畫案件，累計已辦理1018次施工中檢查，透過定期派員實地查核，確認工地是否依核定計畫施作。

    此外，市府也在汛期及颱風來臨前加強防災檢查，重點包括臨時排水設施是否暢通、裸露邊坡是否完成覆蓋防護，以及是否設置臨時沉砂滯洪池與擋土設施等，防止因坡地開發導致土砂流失，危及周邊社區住宅及公共設施安全。市府強調，嚴格的施工中檢查不僅是法規要求，更是避免人為不當開發引發山坡地災害的重要預防措施。

    新北市政府農業局也呼籲，山坡地防災是一項長期且持續的工作，需要政府、專業人士與市民共同參與。民眾進行山坡地開發時，務必依法申請並依圖施作，並落實水土保持設施的處理與日常維護，特別是永久性水土保持設施，更應持續加強管理，共同打造安全且具韌性的山坡地居住環境。

    透過施工中檢查可以防止人為不當開發，強化坡地安全管理防線；圖為新店區一處土地申請建照執照水土保持計畫施工中檢查。（農業局提供）

    透過施工中檢查可以防止人為不當開發，強化坡地安全管理防線；圖為新店區一處土地申請建照執照水土保持計畫施工中檢查。（農業局提供）

    新北市透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，展現在山坡地防災上「防患未然」的超前部署；圖為前往工地確認臨時性沉砂滯洪池清淤是否完成。（農業局提供）

    新北市透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，展現在山坡地防災上「防患未然」的超前部署；圖為前往工地確認臨時性沉砂滯洪池清淤是否完成。（農業局提供）

