7.0強震搭電梯傳恐怖聲響！桃議員許家睿親曝驚險瞬間：以為會解體

桃園市議員許家睿搭電梯時遇到7.0強震，嚇得他一度以為電梯要解體。（本報合成，擷取自cjcheerup/Threads）

宜蘭外海昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台有感。民進黨籍桃園市議員許家睿當時正好搭乘電梯，驚險經歷引發關注。

許家睿在Threads曬出地震當下的影片，畫面顯示電梯行經7樓時隨即強烈搖晃，金屬撞擊聲響猛烈。他也連續發文描述當下心情，直呼「地震當下我在搭電梯，人生跑馬燈…我快嚇死！超大地震！大家平安嗎！」並形容那一刻一度覺得「電梯會解體」，所幸最終平安無事。

畫面曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「你這音效完全大型災難片等級…目前看到的報平安裡最恐怖的」、「這個我會哭」、「之前獨自搭電梯時遇到地震，整台電梯重力+速度的往下墜，當下腦袋空白的馬上微蹲+狂按下面的所有樓層，最後從8樓掉到3樓，人沒事出電梯才回神後怕。」、「目前看到覺得最恐怖的」、「地震當下搭電梯真的很可怕，經歷一次就不想再遇到！」

