    首頁 > 生活

    宜蘭強震嘉義人憂影響梅山斷層 學者：不必過度擔心

    2025/12/28 10:20 記者王善嬿／嘉義報導
    中正大學地球與環境科學系專任教授兼系主任溫怡瑛。（擷取自中正大學網頁）

    宜蘭外海27日深夜11點05分發生芮氏規模7強震，今天凌晨零時45分、5點45分、7點03分再發生規模4.7、3.2、4.2地震，全台有感，嘉義地區最大震度達4級。由於1906年嘉義縣梅山斷層（梅仔坑斷層）曾發生規模7.1地震，有網友擔憂宜蘭地震影響梅山斷層，中正大學地球與環境科學系專任教授兼系主任溫怡瑛表示，此次地震發生在宜蘭外海，且地震深度72.8公里深，餘震發生也會在該區域範圍，且不像淺層地震明顯震動搖晃，民眾不必過度擔心。

    溫怡瑛說，據中央氣象署資料，此次地震與菲律賓海板塊向北隱沒與歐亞板塊互動有關，震央位於外海、震度深，因為釋放的能量與規模大，因此民眾會感受到搖晃時間較久，影響範圍也會比較廣；台灣面積沒有很大，加上震度較深、隱沒角度等因素，從北部到中、南部震度較為平均，而不會像淺層地震會隨水平距離衰減。

    此次規模達7強震，讓不少民眾想到梅山大地震、九二一大地震，溫怡瑛表示，如九二一地震是震度較淺的地震，這次地震在外海、震度較深，雖然搖晃時間久但相對和緩，後續發生餘震，是發生大地震後正常發生現象，也都會發生在大地震發生的區域範圍，民眾不必太擔心。

