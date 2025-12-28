文史工作者圖文記錄民雄鬼屋 嘉縣邑山社大集結成冊

民雄文史工作者黃春榮與邑山社區大學合作，出版「劉家古厝」小冊，記錄古厝文史。（記者王善嬿攝）

嘉義縣文史工作者黃春榮長期攝影記錄民雄鄉古厝、歷史，其中以民雄鬼屋廣為人知的「劉家古厝」，他從80年代至今屢次造訪，包含房屋建築、環境氛圍變化都透過攝影鏡頭記錄，加上長期蒐集的史料、附近居民訪談，近日由嘉義縣邑山社區大學印刷出版「劉家古厝」小冊，成為當地民眾、遊客認識的入門旅遊書。

「劉家古厝」小冊約22頁，完整介紹劉家古厝歷史、鬼屋鄉野奇談。他表示，劉家古厝主人劉容如（人稱阿裕舍），在日治時期打貓街上開設「三泰合資會社」，經銷稻榖雜糧、民生必需用品、水泥肥料等物資，還曾擔任溪口庄長，1929年打貓街富有人家先後興建華麗洋樓，阿裕舍也在自家三合院後方蓋洋樓，融合閩式建築、巴洛克式洋房，面三開間、樓高三層、頂樓加蓋一層酒樓，是當地少見的建築形式。

黃春榮說，阿裕舍蓋洋樓建材、設計講究，如樓上女兒牆刻有「兄弟和樂」、「以明聖德」等碑銘，還有傳聞碑銘與虎尾寮劉家古厝的「金春山」牌匾，同為天地會組織標記，但資料已不可考證；頂樓山牆則為鮑魚飾，有閩式的人物神像、雙龍搶珠、花草燈座等。

黃春榮說，樓層內部以檜木裝潢，1960年代東榮國小修理教室，就使用樓層內部木材再利用；後來商業發展轉移至民雄街上，劉家人向外發展遷移，人去樓空，日漸荒廢，後來穿鑿附會如婢女投井、日本兵互相射殺等傳說，民雄鬼屋之名不脛而走。

黃春榮表示，他為了記錄劉家古厝的演變，每隔3、4年就會去攝影拍照，1979年造訪時，還可看到古樓被保存的相當完整，而且能攀爬一棵雀榕樹直上二樓，1984年雀榕樹已不在，大樓部分牆面遭雜草、樹木覆蓋；希望透過影像、文字的紀錄，讓人思考古樓建築保存的價值。

