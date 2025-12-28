新莊宏匯廣場行穿道龜裂裂縫 公所：地震前就存在已填補 明天刨鋪

新北市新莊宏匯廣場前的行人穿越道有龜裂裂縫，養工處委外廠商以常溫瀝青、夯實機填補裂縫。（記者黃政嘉攝）

宜蘭外海昨晚發生芮氏規模7.0強震，新北市新莊宏匯廣場前道路傳出龜裂情形，新莊區公所說明，經查該路段於地震前就已存在輕微裂縫，昨晚發生地震後，受強烈震動影響，裂縫寬度有擴大情形，但不影響人車通行，養工處廠商凌晨已填補裂縫完成，明天再進行局部路面刨鋪，確保路面品質。

道路裂縫集中在新莊區中央路、中港路口的行人穿越道處，新北市養工處、區公所委外廠商凌晨在場現勘，養工處廠商以常溫瀝青、夯實機進行裂縫填補。

請繼續往下閱讀...

新莊區公所指出，區公所會同養工處於第一時間接獲通報後，皆立即派員到場現勘，確認路面尚無明顯高低差，經評估暫不影響人車通行，為維持道路使用安全，已先行完成裂縫填補作業，以防止裂縫持續擴大。預計明天辦理局部路面刨鋪作業，施工過程將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要填補及夯實處理，確保路面品質。

養工處委外廠商凌晨以常溫瀝青填補裂縫。（記者黃政嘉攝）

新北市新莊宏匯廣場前的行人穿越道有明顯龜裂裂縫。（記者黃政嘉攝）

新莊區公所說明，該路段裂縫昨晚地震後，裂縫寬度有擴大，但不影響人車通行，明天將局部路面刨鋪。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法