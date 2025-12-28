為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百年米廠馬年限量文創米禮盒 月曆只送不賣

    2025/12/28 09:35 記者王涵平／台南報導
    馬年將屆，無米樂故鄉百年歷史的芳榮米廠推出馬年特別版米禮盒，限量「駿祥米禮盒」寓意好米承載幸福，迎向踏實豐收的一年。（記者王涵平攝）

    馬年將屆，無米樂故鄉百年歷史的芳榮米廠推出馬年特別版米禮盒，限量「駿祥米禮盒」寓意好米承載幸福，迎向踏實豐收的一年。（記者王涵平攝）

    馬年將屆，無米樂故鄉百年歷史的芳榮米廠推出馬年特別版米禮盒以及馬年年曆，限量「駿祥米禮盒」寓意好米承載幸福，迎向踏實豐收的一年，「馬年奔馳年曆」只送不賣，帶給大家奔馳好運。

    生產崑濱伯冠軍米的芳榮米廠，今年結合藝術家張百舜推出馬年新米文創禮盒，限量500盒，另有以後壁田間地景攝影作品的精美月曆，僅有1200份，只送不賣，芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴表示，以馬年「奔馳好運、豐穗相隨」為主題，融入芳榮米廠吉祥物象徵土地靈性與豐收預兆的「青蛙大哥」。

    芳榮米廠連續8年推出月曆，今年以後壁稻田為發想主題，包括有稻穗、田埂、秧田、稻間鴨等地景，貼近土地詮釋與在地連結，今年舉辦的後壁之美攝影比賽獲獎作品預計明年1月16日在新營文化中心展出，邀請大家一起來認識孕育好米的土地、欣賞後壁的風景人情與文化。

    芳榮米廠公關經理張美雪說，良馬代表堅韌前行的力量，「駿」寓意不懈奔馳，「祥」象徵瑞氣與好運，青蛙大哥如同守護稻田的夥伴，連結水源、農作與自然節奏，傳遞對土地的尊重與感謝。

    馬年將屆，無米樂故鄉百年歷史的芳榮米廠推出馬年年曆，「馬年奔馳年曆」只送不賣，帶給大家奔馳好運。（記者王涵平攝）

    馬年將屆，無米樂故鄉百年歷史的芳榮米廠推出馬年年曆，「馬年奔馳年曆」只送不賣，帶給大家奔馳好運。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播