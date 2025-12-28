疑7.0強震影響 平溪山區嚴重坍方交通中斷

宜蘭外海發生規模7.0地震，新北市平溪區106線公路72.3公里處今日凌晨1時47分坍方，巨石阻擋道路，無法通行。（記者吳昇儒翻攝）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，全台明顯有感，今日凌晨1時47分新北市平溪區106線72.3公里處驚傳土石大規模坍方，巨石掉落道路無法通行。瑞芳警分局立刻派員趕往現場警戒，進行交通管制。大型機具已前往進行清理，幸無人員傷亡，目前仍在排除中，道路雙向封閉。

疑受到宜蘭強震及連日下雨影響，該處山坡土石鬆動，巨石掉落，影響台106線道70公里（平溪端）及106線74.5公里（瑞芳端）無法通行。



新北市瑞芳警分局立刻派員前往現場查看，所幸坍方時無人車經過，幸無人員傷亡，目前已在兩側拉封鎖線，設立管制點，持續管制交通。

區公所委外廠商也於今日4時15分抵達現場，發現巨石難以清理，於6時25分增調大型機具進場開始清理坍方落石，目前仍在清理中。

警方到場設置管制點，避免民眾誤闖發生危險。（記者吳昇儒翻攝）

警方到場進行交通管制。（記者吳昇儒翻攝）

廠商調派重型機具到場清理。（記者吳昇儒翻攝）

疑受強震影響，引起大面積坍方。（記者吳昇儒翻攝）

