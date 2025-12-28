找回故鄉茶「香」2-1》300億產值新活水 青農返鄉科技打造「精品茶」

雲林科技大學淺山USR團隊邀集來自北中南各地青年茶農分享返鄉做茶的經驗及介紹他們親手做的精品茶。（記者黃淑莉攝）

台灣茶葉種植面積約1萬2000公頃，年產茶葉1萬3000公噸，年產值約300億元，因人口老化、勞力短缺、極端氣候衝擊，還有國際競爭、消費者習慣轉變等威脅，台灣茶產業面臨挑戰及轉型，一群二代、三代年輕茶農回鄉，在傳統產製過程引進智慧科技、創新思維，開發出有自己茶園風味的「精品茶」，為茶鄉注入新活力。

雲林科技大學淺山USR團隊在日前舉辦一場「茶鄉特色茶品開發與社會實踐人才培力經驗交流」活動，來自北中南各地青年茶農分享返鄉做茶的經驗及介紹他們親手做的精品茶，不僅味道獨特，名稱也很雅緻，像映日烏龍、貴妃茶、翠玉烏龍、傲骨烏龍、炭焙烏龍、焦糖烏龍、嘆紅顏、三峽白美人、金色果亞、歡頻、依沙蘭。

年近40的蔡富戎來自南投縣名間鄉松柏嶺，家裡從阿公開始種茶、製茶，從小在茶香中長大，卻從不喝茶，現成為茶農、製茶師、評審。促使他返鄉做茶是13年前喝到茶業改良場中部分場長黃正宗烘焙的「翠玉」，那股茶香讓他驚艷難忘，也開啟他十多年來努力鑽研，透過網路開發客源及推廣茶。

「我不追求獨特，單純想把茶做好」蔡富戎表示，製茶過程發現好的茶關鍵在茶園土壤，他投入自然農法，長輩認為這樣產量少，期間發生不少衝突，他另租茶園，按自己方式管理。他更希望打破外界對名間產的茶葉「只能做飲料茶」的刻板印象，讓外界知道名間的茶葉也可以做出好茶。

雲科大助理教授劉雯瑜在古坑桂林長大，回鄉看到早年村民賴以為生的茶園，茶樹上長滿藤蔓，思考在智慧科技時代、極端氣候挑戰之下，那些是適合家鄉的韌性產業，分析後認為茶很適合，透過雲科大USR計畫，在社區自我準備方面，租實驗茶園採自然農法種茶、改建閒置老屋做小型製茶廠，寫計畫買割草機等設備。

為鼓勵家鄉老茶農、青年走出來，劉雯瑜去茶改場培訓學製茶，發現她竟是學員裡年紀最大，原來台灣有許多青年也投入茶產業，她又把各地青年茶農串聯起來，在復興茶產業相互支持、鼓勵，因為「一個人走得快，一群人走得久且遠」。

她還找來長期陪伴社區茶農推廣、行銷茶產業及文化的各大學USR團隊，包括華梵大學舉辦茶會幫忙行銷石碇茶與重現淡蘭古道茶文化、佛光大學協助宜蘭各山地區開茶文創產品、台大大學協助三峽推廣綠茶等。

來自名間的製茶師蔡富戎採用自然農法種茶，致力找回故鄉茶名氣。（記者黃淑莉攝）

雲科大助理教授劉雯瑜在古坑桂林長大，投入茶鄉復興工作。（記者黃淑莉攝）

雲林科技大學淺山USR團隊邀集各地青年茶農分享返鄉做茶的經驗及介紹他們親手做的精品茶。（記者黃淑莉攝）

