找回故鄉茶「香」2-2》雲林古坑拚特色！「雲嶺沁紅」、「Gaba茶」齊發

雲林科技大學淺山USR團隊在古坑鄉桂林村舉辦各種製茶體驗，圖為老中少一起採茶。（記者黃淑莉攝）

雲林古坑也曾是國內重要種茶區，因人口外移、老化，茶園轉作其他作物、閒置，這幾年一群茶鄉子弟回鄉重新整理閒置茶園，結合傳統與科技技術開發特色茶，希望能重振古坑茶產業，吸引青年返鄉，讓移居來的人認同新故鄉。

古坑桂林社區近日首度發表名為「雲嶺沁紅」的凍乾紅茶，這是產官學合作的成果，把桂林的茶葉，由茶葉改良場南部分場指導改善紅茶製程，再引進最新型的果乾冷凍乾燥機處理茶葉，最後再熟成。

雲科大淺山USR團隊計畫共同主持人助理教授劉雯瑜表示，「雲嶺沁紅」是一款冷泡專用茶，桂林是淺山茶區，烏龍茶做不贏高海拔，紅茶台灣現況量太多，他們發現年輕人喜歡冷泡茶，因此想主打冷泡市場，透過凍乾技術，讓茶葉浸泡時可接觸水的面積變多，大幅縮減了冷泡茶需要等待時間，現在市售冷泡茶大約要放置1夜才有茶味、香氣，雲嶺沁茶只要10分鐘就有味道，且外觀與茶湯色澤都是紅色，讓紅茶真的是Red Tea。

除桂林開發自己特色的茶，海拔1200至1800公尺的草嶺石壁茶農陳榮彬返鄉14年，致力研究Gaba茶，陳榮彬指出，石壁茶園面積約有30至40公頃，早年阿公、父親輩種茶、採茶、炒茶後就交給批發商，當成杉林溪、阿里山等地茶賣，沒有打自己品牌，加上製茶耗時費力，老一輩做不動，年輕人不願回來接。

陳榮彬說，不捨茶園閒置14年前返鄉種茶，因緣際會接觸到Gaba茶，花了好幾年研究Gaba茶，包括製程、風味調整等，Gaba茶是把石壁地種的烏龍茶、金萱改變製程，透過厭氧發酵製成含有「γ-胺基丁酸」（Gaba），製程要4天3夜，且因製程繁複，1天只能生產300台斤。

陳榮彬指出，國際研究Gaba可抑制中樞神經系統過度興奮，有助於提升專注、穩定情緒、舒解壓力，他把石壁茶變成具有保健的機能茶，為確保品質與安全，每批茶都送檢驗，確定品質穩定後才上市，甚至成功出口到俄羅斯、土耳其等地。

古坑石壁茶農陳榮彬返鄉14年，致力研究Gaba茶，現已外銷到多國。（記者黃淑莉攝）

古坑桂林新研發的「雲嶺沁紅」是一款冷泡專用茶。（記者黃淑莉攝）

