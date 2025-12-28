元旦冷空氣南下挑戰入冬首波強冷！吳德榮：歐美AI估更強

今起冷氣團減弱，氣溫漸升，明持續回溫。（資料照）

今（28日）晨各地區平地最低氣溫約在12至14度之間，今起冷氣團減弱，氣溫漸升，明（29日）持續回溫，元旦（1月1日）預估另一波冷空氣開始南下，有機會比這波更強，挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」，歐、美AI模式估冷空氣更強，氣溫更低。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。各地區氣溫如下：北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度、東部14至24度。

明各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率。週二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣有局部短暫降雨的機率，白天氣溫略降，其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

最新模式模擬顯示，週四元旦起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。週五、六（2、3日）冷空氣續南下，有達大陸冷氣團、並挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率。

吳德榮指出，歐（ECMWF）、美（GFS）傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。而歐、美的AI模式，則將2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低，各種模擬「不確定性」都很大、且持續調整，宜再觀察。

