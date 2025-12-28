為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元旦冷空氣南下挑戰入冬首波強冷！吳德榮：歐美AI估更強

    2025/12/28 09:32 即時新聞／綜合報導
    今起冷氣團減弱，氣溫漸升，明持續回溫。（資料照）

    今起冷氣團減弱，氣溫漸升，明持續回溫。（資料照）

    今（28日）晨各地區平地最低氣溫約在12至14度之間，今起冷氣團減弱，氣溫漸升，明（29日）持續回溫，元旦（1月1日）預估另一波冷空氣開始南下，有機會比這波更強，挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」，歐、美AI模式估冷空氣更強，氣溫更低。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。各地區氣溫如下：北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度、東部14至24度。

    明各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率。週二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣有局部短暫降雨的機率，白天氣溫略降，其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

    最新模式模擬顯示，週四元旦起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。週五、六（2、3日）冷空氣續南下，有達大陸冷氣團、並挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率。

    吳德榮指出，歐（ECMWF）、美（GFS）傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。而歐、美的AI模式，則將2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低，各種模擬「不確定性」都很大、且持續調整，宜再觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播