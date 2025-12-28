冷氣團發威高山下雪 梅嶺中海拔的梅花提前開了

梅嶺中海拔處的「阿榜」品種梅樹，目前陸續開花。（陳居峰提供）

受到大陸冷氣團的影響，國內一些高山開始降雪，台南楠西知名的梅嶺風景區，中海拔處的梅花已經提前綻放了，適逢週休假期，吸引民眾上山遊賞。

梅嶺中海拔處「大湖桶」聚落的福來老梅園，「阿榜」品種的梅樹，在連日低溫的催化下，陸續開花，枝頭上猶如白雪點綴，為冷冬增添浪漫氛圍。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰表示，目前老梅園內阿榜梅樹的開花率將近2成，另外，「青心」、「萬傳」等品種，都含苞待放，若冷氣團持續來襲，最大量的「石塔」有機會在元月份之後也綻放。

陳居峰提到，耶誕節之前，山區有一波明顯降雨，正好滋潤了梅樹，接著大陸冷氣團發威，帶動梅花的綻放，預估盛開期在元月中旬。

陳居峰強調，目前梅嶺除了梅花陸續綻放之外，一樣在中海拔的二層坪梅峰古道上，洋紅風鈴木正盛開，景致令人驚艷，值得推薦，歡迎大家上山踏青、遊賞。

梅嶺中海拔處的「阿榜」品種梅樹陸續開花，枝頭猶如白雪點綴。（陳居峰提供）

受到大陸冷氣團的影響，梅嶺中海拔處的「阿榜」種梅花，目前陸續綻放。（陳居峰提供）

