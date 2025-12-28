從不敢報到榮獲大獎 雲林縣2工程1維護管理獲工程界奧斯卡獎殊榮

雲林縣立田徑場興建工程，獲金質獎佳作殊榮。（記者李文德攝）

「工程界奧斯卡獎」美譽的行政院公共工程委員會公共工程金質獎，公布第25屆獲獎名單，雲林縣政府以縣立田徑場及芒果大道拓寬工程及北港礫間接觸曝氣氧化廠維護管理獲獎。縣府表示，將持續堅持最高品質管理，確保公共工程安全與品質，回應民眾期待。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，縣立田徑場榮獲金質獎建築類佳作、雲92-1線芒果大道拓寬工程獲得土木類佳作肯定，是交工局首次在金質獎雙喜臨門，團隊堅持高標準的施工管理原則，感謝評審委員肯定。

汪令堯指出，縣立田徑場斥資逾21億元，工程用600天不間斷施工、如期如質完工，場館更是取得世界田徑總會最高規格Class1認證，是全台第7座通過該等級認證的田徑場；雲92-1線芒果大道拓寬工程全長1.52公里，除設人行暨自行車道與設施帶，兩旁延伸1快車道及1混合車道，沿途更是保留芒果樹特色，凸顯地方在地記憶的特色道路。

縣長張麗善表示，北港礫間接觸曝氣氧化廠獲得公共工程金質獎「公共設施維護管理獎」佳作，此次縣府共獲三獎，過去縣府對工程品質要求雖有但缺乏信心，經歷過「不會、不敢報名」階段，直到交通工務局衝鋒陷陣帶領團隊參賽奪獎，在縣府內部造就良性循環，相關成果獲中央肯定更是殊榮，未來會持續精進，確保公共工程建設安全品質兼顧。

