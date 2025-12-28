福華助學金搭起「小小舞台」 恆春學子展現自信夢想

新住民二代同學牽著越南籍母親的手同台演出，感性告白要讓更多人認識越南文化。（記者蔡宗憲攝）

「這是我的舞台，也是我推廣媽媽家鄉文化的第一步！」在恆春半島溫暖的冬陽下，一場別開生面的助學金頒獎典禮23日在墾丁福華飯店溫馨登場。不同於以往傳統的排排坐領獎，福華文教基金會今年以「小小舞台・走向無限未來」為題，讓獲獎學子成為主角。一位新住民二代同學牽著越南籍母親的手同台演出，感性告白要讓更多人認識越南文化，真摯的畫面讓不少與會者紅了眼眶。

第六屆「廖德修許隆隆賢伉儷助學金」頒獎典禮，今年特別將主導權交還給孩子。其中最動人的篇章，莫過於一名獲獎同學的圓夢過程。他在自傳中提到渴望推廣母親的家鄉文化，墾丁福華飯店組經理張積光得知，特別邀請他與母親同台分享。這對母子不僅展示了越南文化的韌性，更將這座「小小舞台」當作向大眾對話的起點。該名同學感動地說，這不只是一份金錢的資助，更是一份被看見、被肯定的尊嚴。

受助學生的真實感受，也反映在長年的陪伴上。目前就讀屏東高中的張同學感觸良多，他分享自己從國中時期就開始領取這份助學金。隨著升學壓力與生活開銷增加，這筆錢對家庭來說無異於及時雨，「因為有這份支持，我才能在昂貴的參考書與生活費壓力下，稍微喘口氣，專心把書讀好。」

福華文教基金會董事長廖秀梅也以自身創業挫折的「失敗學」勉勵學子，強調人生不一定順遂，但扎穩基本功才能在跳出舒適圈後站得更穩。這場頒獎典禮褪去了企業的色彩，更多的是地方學子對於未來的企盼與自信。基金會隨後也將愛心接力至石門與高雄，持續為全台偏鄉教育點燃希望。

