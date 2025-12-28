為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    震撼！青洲灣首見300台無人機展演 結合煙火點亮大鵬灣夜空

    2025/12/28 08:26 記者蔡宗憲／屏東報導
    300台無人機展演相當震撼。（鵬管處提供）

    大鵬灣夜空變身璀璨畫布！屏東青洲灣昨日晚上演一場前所未見的「陸海空」科技饗宴。300台無人機群精準在海灣上空變換隊形，搭配高空煙火、帆船燈光與悠揚音樂，首度挑戰科技展演的青洲灣吸引滿場人潮，驚呼聲在冬夜浪潮中此起彼落，成功為大鵬灣暖冬派對點燃熱情。

    大鵬灣國家風景區管理處（以下稱鵬管處）此次聯手東港鎮公所與在地產業聯盟，將觀光重心延伸至冬季，並祭出「無人機與煙火」的重頭戲。昨晚8點整，300台無人機準時升空，在青洲灣夜幕中演繹專屬大鵬灣的視覺動畫，巨大的圖騰在黑夜中緩緩旋轉，隨後煙火於海面上綻放，與海灣內的帆船光影交相輝映，打造出沉浸式的光影劇場，讓現場數千名觀光客直呼「太漂亮了，完全不輸國慶展演！」

    「屏東的海洋觀光充滿多元潛力！」屏東縣長周春米、立委徐富癸與鵬管處處長王玟傑也親臨現場與民眾共賞。周春米感性表示，青洲灣不僅有優質沙灘與自然景觀，透過結合無人機等科技元素，更能證明屏東即使在冬天，依然能展現動感的海洋魅力，並為地方觀光注入全新的數位轉型動能。

    除了夜晚的視覺震撼，白天的青洲灣也充滿熱血，全台衝浪好手齊聚此地切磋，推翻一般民眾「冬天不玩水」的印象。許多衝浪客看著無人機在浪潮聲中演出，紛紛拍下這難得的「浪尖上的高空秀」。

    鵬管處強調，這次無人機首度結合青洲灣地景，是推動大鵬灣四季觀光的重要一步。未來將持續開發不受季節限制的觀光亮點，結合運動、科技與在地東港特色，讓大鵬灣成為國人一年四季都能探訪的頂級海灣旅遊勝地。

    300台無人機展演 結合煙火點亮大鵬灣夜空。（鵬管處提供）

    300台無人機展演點亮大鵬灣夜空。（鵬管處提供）

