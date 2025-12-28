嘉義真善美聯誼會會長交接 陳貞潔接棒續譜公益新篇章

真善美聯誼會舉辦新卸任會長交接。（記者林宜樟攝）

創立30多年、以溫柔力量深耕在地服務的「救國團嘉義地區真善美聯誼會」，昨晚在嘉義市樂億皇家酒店舉行新卸任會長交接典禮，新任會長陳貞潔曾任嘉義縣朴子市新寮里里長，基層服務經驗豐富，她感性表示將發揮「女性堅韌與溫暖」的特質，與200多位女性會員持續投入社會公益，讓真善美的光輝照亮每個角落。

救國團真善美聯誼會致力於提倡家庭活動、培養婦女領導才能，陳貞潔說，女性會員是家庭支柱，更是推動社會進步的重要力量，聯誼會透過舉辦研習與成長課程，增進會員親子教養知能，結合運動健走等健康推廣，讓現代女性參與社會參與，落實「活到老、學到老」的精神。

請繼續往下閱讀...

昨晚前會長陳青杏與陳貞潔進行交接，嘉義團委會主委黃國芳等人見證；陳貞潔說，感謝歷屆會長的奉獻，顧問團隊捐助公益，將秉持公益、教育、服務、健康、永續及真善美宗旨落實會務，公益部分會持續進行創世基金會植物人尿布捐贈，讓植物人能受到良好照護，舉辦捐血活動；透過讀書會由會姐們輪流導讀分享，從閱讀獲得心靈成長；美化環境部分將進行淨山活動，讓會員帶著家人朋友走入山林，維護環境並增進身心健康。

為豐富會員的日常生活，聯誼會規劃研習包括提袋製作、藝術彩繪、皮雕工藝以及活力舞蹈等課程；陳貞潔表示，真善美聯誼會就像一個大家庭，希望透過多元化的活動，讓女性在奉獻社會的同時，也能培養個人興趣、展現自我價值。

真善美聯誼會新任會長陳貞潔表示，將持續與會員致力於公益服務。（記者林宜樟攝）

真善美聯誼會卸任會長陳青杏（右）與新任會長陳貞潔（左）。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法