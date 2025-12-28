比特犬 3-3》曾釀人命的比特犬「尖石」 經專業評估訓練後成穩定的作業犬

比特犬「尖石」當年曾不幸釀出人命，收容期間接受專業訓犬師評估與訓練後，已由具專業能力的新飼主接手代養，現在是得力的工作犬。（新竹縣動保所提供）

新竹縣動物保護防疫所目前收容的10隻比特犬，一半以上都是被棄養的浪浪，有3隻已經成功媒合由專業代養人代養，其中就包含當年不幸釀出人命的「尖石」，其餘的可能就得在所內終老。

動保所所長何志豐說，「尖石」收容期間接受專業訓犬師的評估與訓練，確認具有良好的服從性與穩定度後，再由具備專業能力的新飼主接手。新飼主在嚴謹的訓練制度下，使「尖石」逐步把精力轉化為正向的工作動力，目前已成為其作業上的重要協助犬隻。

請繼續往下閱讀...

不過他也直言，儘管「尖石」的改變讓人欣慰，但大家不應以此而過度美化動物的天性，或忽視其潛在風險。比特犬等大型工作犬具備強烈的本能反應，其穩定行為必須建立在持續性的專業訓練、正確引導，以及嚴格的管理機制之上。飼養比特犬等高風險犬隻確實需具備相當的知識與能力，並遵守相關管理規範。唯有在負責任、專業的飼養環境中，犬隻的力量才能被妥善運用，避免造成傷害。

比特犬「尖石」在新竹縣動保所收容期間，接受專業訓犬師的評估和訓練後，如今已成了穩定的工作犬。（新竹縣動保所提供）

比特犬「尖石」經專業訓犬師評估和訓練後，已經成了正向的工作犬。（新竹縣動保所提供）

比特犬「尖石」收容後由專業訓犬師評估和訓練，成功變為穩定的工作犬。（新竹縣動保所提供）

儘管比特犬「尖石」的改變讓人欣慰，但新竹縣動保所長何志豐（中）直言，大家不應以此過度美化動物的天性，或忽視其潛在風險。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法