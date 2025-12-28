比特犬 3-2》比特犬像哈利波特的「意若思鏡」 是凶猛或溫順 都來自人心（影音）

社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會顧問莊璨謙（右）、新竹縣寵物商業同業公會理事長鍾政道（左）都有飼養比特犬多年的經驗。（記者黃美珠攝）

比特犬就像哈利波特的「意若思鏡（desire）」！主人希望牠兇猛、善鬥，飼養時自然努力激發其鬥性，如果用愛教養、訓練，社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會顧問莊璨謙說，那麼比特犬也能溫和、穩定，跟惡犬搭不上邊。

新竹縣寵物商業同業公會理事長鍾政道跟莊璨謙都有多年飼養比特犬經驗。他說，比特犬是外國早期為了「陪」訓鬥牛而配種孕育出來的犬種，體格和性情都強悍且戰鬥力滿滿；早年動保意識欠缺，被很多賭徒拿來當鬥狗，為了求勝，在飼養、訓練上便刻意激發其鬥性，這是飼主的問題！反觀國內一度流行的「賤狗」牛頭㹴，其戰鬥力跟比特犬不遑多讓，卻被視為可愛寵物。

動保意識抬頭後，國外比特犬飼主循其爆發力強的天賦導引往運動領域發展，推出拉力賽、跳高、跳遠等競技活動，飼主的訓練重點轉了向，惡犬的形象也就被扭轉。

所以鍾政道認為，台灣因比特犬攻擊事件而頒令禁止輸入是因噎廢食，讓生物多樣性的普世價值在比特犬飼養上被髮夾彎；政府該下手管理和訓練的是飼主！對喜歡這類大型猛犬者，應輔導建立起飼主的教育訓練機制與認證機構，不僅新飼主需通過訓練取得飼養資格，就連現有飼主也要接受訓練，只有落實完善的飼主教育與責任制，才能真正做到動物保護與公共安全。

莊璨謙說，最常攻擊人成傷的，其實是容易近身的小型寵物狗，這多因大家沒有正確的教育訓練方法所致。例如國人習慣看別家小孩、小狗可愛就直接伸手摸，但從天而降的人手對狗來說，會讓牠誤以為遭到攻擊，而做出立即回擊的反應。

正確的親近法，是先徵詢主人同意且了解狗狗性情，再慢慢蹲下身，掌心朝上、緩緩伸向狗狗下巴，讓牠安心且出現舔手心動作後，才輕輕抬手沿著狗的面部移到頭頂撫觸。萬一真碰到中、大型猛犬開口咬人或咬其他動物，用手肘勒住狗狗脖子且夾緊，狗狗就會因無法呼吸而鬆口，比起亂打一通可更快解除狀況。

新竹縣寵物商業同業公會理事長鍾政道主張，對喜歡大型猛犬者，政府應建立教育訓練機制與認證機構，落實飼主教育跟責任制度。（記者黃美珠攝）

社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會顧問莊璨謙說，飼主教育訓練狗狗，跟民眾對待動物，都要雙向奔赴「正確的方式」。（記者黃美珠攝）

社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會顧問莊璨謙說，貿然從天而降的人手，常常造成動物錯以為遭到攻擊而主動回擊。（記者黃美珠攝）

