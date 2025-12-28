比特犬3-1》猛犬也能繞指柔！邱珮芬的「邱比特」曾是被棄流浪狗

身形嬌小的邱珮芬因為一場動物救援行動，跟「邱比特」成了家人。（記者黃美珠攝）

國內近10年因比特犬攻擊事件頻發，甚至有人喪命，惡犬形象根植人心。身形嬌小的新竹縣民邱珮芬卻因一次動物救援，成了一隻被棄比特幼犬的「天選飼主」，6年多靠著愛心和理解，撫慰了這隻身心都受過重創的猛犬，讓「邱比特」現在能健康、快樂，如一般寵物，成為人類生活大心的好夥伴。

在2019年比特犬棄養潮下，邱珮芬在竹北撿到了不滿1歲的「邱比特」，當時牠右後腿有大面積傷口，全身瘦骨嶙峋，通報營救送醫後，她也上網徵求飼主。

「邱比特」住院1個月仍沒有家，出院後只好由她代養在自家早餐店。為了幫「邱比特」找主人，她天天替牠拍各種萌照，但上門的多是為了逞威風，或把牠當作看顧倉庫的猛獸者，因此她決定自己收編入戶，以免牠又被拋棄！

原來「邱比特」看似武力值滿滿，但被棄養的陰影使牠更多時候是隻膽小狗！這從每次出門溜達，牠總是3步一回頭，擔心走在後方的邱珮芬隨時會棄牠而去，也從牠老是怕踏上陌生路徑可見一斑。

「邱比特」的膽小從邱珮芬首次牽牠走路回家卻全程夾著尾巴看得出來，搭電梯時還嚇得鑽進她雙腿間求保護；住進她家2個月後才真正放鬆，開始坐沒坐相、睡沒睡樣，動輒翻出大肚皮示人。

她坦言，比特犬的力道真的很大、牙口咬合也很不同；一起玩，「邱比特」輕輕的動作都容易讓她身上多好幾處黑青，但比特犬凶不凶殘是跟教養和飼養環境有極大關係。所以她不讓「邱比特」跟其他狗狗接觸，跟外人也都保持安全的社交距離；出門在外繫繩、口罩不可少，在家更避免長時間關在籠內，每天多陪牠出門消耗精力。

代養期間「邱比特」正長牙，常把邱珮芬店內物品撕爛一地，她也曾崩潰祈禱牠能快快被領走。只是當「邱比特」張著無辜大眼認錯，或逕自把大頭放在她腿上撒嬌，或趁她盤腿坐地時一屁股坐在她腿上「討抱」，她就被牠萌化了。

為了消耗「邱比特」的旺盛精力，她每天至少蹓狗4到5次，趁機讓更多人認識比特犬，希望大家了解犬種沒有善惡。她很開心這些努力被社區大樓許多住戶慢慢接納，有的甚至已會主動摸摸牠，讓「邱比特」在歷經人類傷害後又被人類重新溫暖。

徵求認養期間，邱珮芬天天幫「邱比特」拍萌照討喜。（邱珮芬提供）

「邱比特」繞指柔般地向邱珮芬撒嬌。（邱珮芬提供）

比特犬「邱比特」跟主人邱珮芬出門散步時口罩、牽繩必不可少。（記者黃美珠攝）

