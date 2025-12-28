12/28各報重點新聞一覽

憲法法庭五位大法官宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，經民連最新統計，累計有96個公民團體、690位學者和603位律師發出共同聲明力挺判決。（資料照）

自由時報

憲法法庭宣判 憲訴法修正案違憲 逾千學者、律師連署 挺憲判

憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，立法院國民黨團廿二日告發五位大法官涉嫌枉法裁判罪，前天在立法院會提案譴責五位大法官。根據經民連最新統計，累計有九十六個公民團體、六九〇位學者和六〇三位律師發出共同聲明，力挺一一四年憲判字第一號判決。聲明表示，這是使憲政民主回歸正軌的第一步，期盼持續的公共討論，讓台灣走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。

請繼續往下閱讀...

詳見憲法法庭宣判 憲訴法修正案違憲 逾千學者、律師連署 挺憲判。

讀賣新聞揭露 中方技術可偽造口音 引導輿論 中國AI 鎖定2026、2028介選台灣

日本「讀賣新聞」昨報導，面對台灣即將到來的二〇二六年選舉及二〇二八總統大選，中國正利用生成式AI（人工智慧）技術進行更細緻的選舉介入。網路上流出的中國企業內部文件顯示，中方技術已能運用AI生成難辨真偽的虛假訊息，甚至分析目標對象的方言與價值觀，企圖在賴清德政府執政期間，悄無聲息地滲透台灣社會輿論。

詳見讀賣新聞揭露 中方技術可偽造口音 引導輿論 中國AI 鎖定2026、2028介選台灣。

老宅延壽元月起跑 每棟公寓最高補助960萬 都更危老 政院擴大容獎

國內逾三十年老宅突破五〇〇萬戶，行政院同步推動老宅延壽、危老重建、都更政策，近期將核定「老宅延壽機能復新計畫」，明年一月初受理申請，每棟公寓最高可補助九六〇萬元；至於近日送行政院審查的「危老條例」修正案，將下修小基地容積獎勵上限，並新增捐贈社宅或社福設施的容積獎勵。

詳見老宅延壽元月起跑 每棟公寓最高補助960萬 都更危老 政院擴大容獎。

聯合報

賴總統批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨主席鄭麗文，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？鄭麗文則反擊說，賴總統不要惡意帶風向，以小人之心度君子之腹，沒有任何前提、沒有任何條件，兩岸交流對談唯一政治基礎就是「九二共識、反對台獨」。

詳見賴總統批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提。

輿論炸鍋 割頸案揭修復式司法困境

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官審理案件時試圖啟動「修復式司法」，詢問被害者父母「你願意接受郭○○好好孝順你嗎？」輿論隨之沸騰。法界人士指出，承審法官雖有義務詢問是否開啟修復式司法的程序，但未具相關條件，加上法官的用語、手法反而觸及被害人遺族的痛苦深處，可見台灣的修復式司法仍面臨嚴峻挑戰。

詳見輿論炸鍋 割頸案揭修復式司法困境。

中國時報

中選會提名模式 大法官擬比照

行政院日前公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人在列，被外界視為對在野黨遞出橄欖枝。對於此次提名，在野黨大多表示支持，反倒綠營內部傳出對游盈隆有不滿聲浪，據了解，府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，以確保中選會人事順利過關。外傳若中選會人事順利過關，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委則表示「樂見且歡迎」，但「這是本來就要有的基本態度」。

詳見中選會提名模式 大法官擬比照。

為輝達增建文林變電所 用地待解

輝達總部落腳北士科T17、T18塵埃落定，但北士科園區周邊石牌、百齡等變電所，已無空間擴充電力設備，為了因應輝達定錨群聚效應用電，台電擬在該處增建一座新的文林變電所，但所需土地北市尚未同意取得。對此台北市政府回應，該處用地較為鬆軟，後續會協助台電，不過仍有都計審議程序要走。

詳見為輝達增建文林變電所 用地待解。

日本「讀賣新聞」昨報導，面對台灣即將到來的2026年選舉及2028總統大選，中國正利用生成式AI技術進行更細緻的選舉介入。（資料照）

行政院同步推動老宅延壽、危老重建、都更政策，近期將核定「老宅延壽機能復新計畫」，明年一月初受理申請，每棟公寓最高可補助960萬元。圖為新北三重區老宅申請外牆美化。（新北市都更處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法