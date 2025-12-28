為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今日高溫回升 週二東北季風增強、跨年夜濕涼

    2025/12/28 06:44 即時新聞／綜合報導
    今日白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大。

    今日白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大。

    中央氣象署指出，今日（28日）清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大，民眾早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

    天氣方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭地區有機會發生局部大雨，其他地區為多雲。此外，若溫度及水氣配合，3500公尺以上高山有機會出現零星降雪、下冰霰或結冰，前往高山請留意路面濕滑及結冰。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    週一（29日）北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，台中以南日夜溫差大。西半部、宜蘭低溫14至17度，台東及澎湖18至19度，金門、馬祖13至14度；高溫方面，北部、宜花22至24度，中南部、台東25至27度，澎湖21度，金門20度，馬祖17度。各地水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛，其他地區多雲。

    週二（30日）至週五（3日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼。低溫部分，台灣各地及澎金馬14至19度；高溫方面北部及宜蘭19至21度，花東20至24度，中南部24至27度，澎湖19至21度，金門17至20度，馬祖13至17度。迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 20 14 ~ 24 17 ~ 25 15 ~ 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播