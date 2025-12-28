今日高溫回升 週二東北季風增強、跨年夜濕涼

今日白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大。

中央氣象署指出，今日（28日）清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大，民眾早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

天氣方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭地區有機會發生局部大雨，其他地區為多雲。此外，若溫度及水氣配合，3500公尺以上高山有機會出現零星降雪、下冰霰或結冰，前往高山請留意路面濕滑及結冰。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週一（29日）北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，台中以南日夜溫差大。西半部、宜蘭低溫14至17度，台東及澎湖18至19度，金門、馬祖13至14度；高溫方面，北部、宜花22至24度，中南部、台東25至27度，澎湖21度，金門20度，馬祖17度。各地水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛，其他地區多雲。

週二（30日）至週五（3日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼。低溫部分，台灣各地及澎金馬14至19度；高溫方面北部及宜蘭19至21度，花東20至24度，中南部24至27度，澎湖19至21度，金門17至20度，馬祖13至17度。迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 20 14 ~ 24 17 ~ 25 15 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法