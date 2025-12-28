三個台南地名冷知識》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

1896年的台南地圖，左邊以舊地名標示「南廠社」，約在現在的保安路附近。（翻攝中研院網站）

台南許多舊地名都有歷史淵源，但有幾個里的命名來自消失的產業，北區元寶里、中西區大涼里和南廠里，跟過去的消費文化有關，這些產業與文化已消失，只剩名字能追憶。

北區的元寶里，是部分台南人的「童年亮片」，里名來自1973年開幕的「元寶樂園」，是當時南部唯一有雲霄飛車的地方，它的前身「天仁兒童樂園」，還間接影響了跨國企業「天仁茗茶」的命名。

樂園關門後社區大樓興建，里鄰調整時，北區公所以「元寶」命名，當時樂園保留下來的桂花樹，曾移植到「元寶桂花公園」，只是現在已找不到桂花樹，只留下公園名稱還有名為「桂花鄉」的社區大樓。

中西區的大涼里，源自安平運河旁的發展史，現在觀光客常去的「河樂廣場」很多人知道以前是娛樂勝地「中國城」，但在日治時期，該處是安平運河的碼頭，漁業蓬勃也是台南冷凍業的發源地。

台南望族「鹽埕林家」憑藉政商與資本，從製鹽業跨足冷凍業，在當地經營「大涼冷凍工廠」，後來又以「大涼」為名，拓展食品加工業，創立了五、六年級生耳熟的「大涼汽水」，還組成業餘棒球隊。

一九四九年行政區重編，市府以冷凍廠命名「大涼里」，直到冷凍廠停業、汽水退場，從中國城拆除變成現在的河樂廣場，「大涼」兩字仍掛在行政區上，暗示大眾這曾是台南製冰的發源地。

南廠里的起源約在清代，當時台江內海尚未淤平，有港道流入市區，木船沿著水道進入府城靠岸，小西門外一帶，是泉州移民經營的民間造船、修理的地方，地方習慣叫「南廠」，以區分在另一邊的「北廠」。

日治時期，日人開通運河、港道變淺，造船業慢慢退到工業區，原來的南廠變成普通街廓，只留下信仰廟宇，也是觀光客到保安路吃小吃常會經過的保安宮，當地人有時以「南廠代天府」來稱呼。

如今樂園、汽水與船廠早已不在，對觀光客來說，甚至不曾知道三個里名，但對願意停下來的人，走進這幾個里，也走進了台南曾經賺錢、做夢、出海的年代。

1984年的地圖可見元寶樂園。（翻攝中研院網站）

1984年的地圖，可見當時安平尚未被填出新生地，大涼冷凍工廠約位於地圖「區」字下方的運河南街，現在已是「河樂廣場」。（翻攝中研院網站）

大涼汽水在著名景點「水火同源」的廣告舊照。（蒐藏家洪輝龍提供）

保安路的保安宮，是許多觀光客會留下印象的廟宇。（記者王捷攝）

河樂廣場也是觀光客、在地人常會去的地方，大涼冷凍工廠約在該處附近。（記者王捷攝）

元寶桂花公園，過去以桂花聞名，據說桂花來自元寶樂園移植，在公園旁的社區大樓也以桂花這個特色命名為「桂花鄉」。（記者王捷攝）

元寶桂花公園，至今似乎已經不見桂花，但小小的公園內樹種豐富，是這個公園的特色。（記者王捷攝）

