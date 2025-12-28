台鐵4列次因地震暫停駛近2小時　恢復行車

宜蘭外海昨晚11時5分發生規模7.0地震，台鐵共4列次列車暫時停駛。台鐵公司在路線及電力設施巡查完畢後，今天凌晨1時前後陸續恢復行車。公路方面暫無顯著災情傳出。

受這起地震影響，台鐵稍早透過文字訊息表示，宜蘭礁溪至蘇澳新暫時停駛，共4列次受影響，旅客約275人。

請繼續往下閱讀...

台鐵表示，暫時停駛4列次列車，皆已在路線及電力設施巡查完畢後，順利恢復開行，其中554次在今天凌晨0時51分開車，至於256次、4244次、4248次分別在凌晨1時5分、1時9分、1時10分開車。

另外，交通部公路局也在地震後展開巡查，截至今天凌晨1時止，未有顯著災情。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

地震發生之際，宜蘭礁溪山泉飯店的大廳玻璃因強烈搖晃破裂，所幸無人傷亡。事發後，飯店業者馬上拉起封鎖線，並擺上三角錐及告示牌，提醒住宿客或路過民眾小心，不要靠近。宜蘭縣東澳地區也一度有3465戶短暫停電，隨後復電。（編輯：陳清芳）1141228

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法