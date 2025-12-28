為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵4列次因地震暫停駛近2小時　恢復行車

    2025/12/28 02:12 中央社

    宜蘭外海昨晚11時5分發生規模7.0地震，台鐵共4列次列車暫時停駛。台鐵公司在路線及電力設施巡查完畢後，今天凌晨1時前後陸續恢復行車。公路方面暫無顯著災情傳出。

    受這起地震影響，台鐵稍早透過文字訊息表示，宜蘭礁溪至蘇澳新暫時停駛，共4列次受影響，旅客約275人。

    台鐵表示，暫時停駛4列次列車，皆已在路線及電力設施巡查完畢後，順利恢復開行，其中554次在今天凌晨0時51分開車，至於256次、4244次、4248次分別在凌晨1時5分、1時9分、1時10分開車。

    另外，交通部公路局也在地震後展開巡查，截至今天凌晨1時止，未有顯著災情。

    根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

    地震發生之際，宜蘭礁溪山泉飯店的大廳玻璃因強烈搖晃破裂，所幸無人傷亡。事發後，飯店業者馬上拉起封鎖線，並擺上三角錐及告示牌，提醒住宿客或路過民眾小心，不要靠近。宜蘭縣東澳地區也一度有3465戶短暫停電，隨後復電。（編輯：陳清芳）1141228

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播