新竹市民：7.0強震搖晃感跟 921 太像了 消防局籲備妥「避難包」

台灣東部海域今晚11點05分發生芮氏規模7.0有感地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度為72.8公里。新竹市地區為4級的有感震度，許多市民都說這次地震跟26年前的921大地震很像，除搖晃很久，也是上下左右搖晃，有的人正在洗澡，有的正在上廁所，還有的在睡夢中被搖醒，就連家裡的魚缸水也搖出來，直呼超可怕。

新竹市目前尚無災情傳出，不過消防單位提醒大家居家緊急避難包可先準備好，並拿出台灣全民安全指引（小橘書），遇到地震時，若在室內可趴下，掩護及穩住。

今晚全台有感大地震，讓許多人感覺回到921大地震那晚驚心動魄的心情，很多人在手機警報響起時，就感受到強烈的搖晃感，住在高樓層民眾更像是住在搖滾區般，搖晃感覺不斷，甚至地震停了，還感覺頭在暈。

新竹市消防局表示，目前竹市未傳出災情，也無停電情形。提醒市民做好居家緊急避難包的準備，遇到地震也要注意相關口訣，並隨時注意官方正確資訊。

今晚大地震，提醒民眾可拿出台灣全民安全指引手冊，並準備好居家緊急避難包，以備不時之需。（記者洪美秀攝）

