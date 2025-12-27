為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    深夜7.0強震》南投震度達4級 民眾驚呼「搖得超級大」

    2025/12/27 23:57 記者陳鳳麗／南投報導
    經歷過921大地震的南投縣民眾，一地震就很敏感，紛紛在草屯人臉書社團留言表示搖得超級大。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

    「有地震！」今日深夜11時5分很多南投民眾手機接到國家警報聲響後，不到幾秒就開始搖晃，這場芮氏規模7.0的地震，把很多南投民眾搖醒，紛紛在臉書或LINE群組貼文，才搖完「草屯人」臉書社團管理員就貼文請大家小心，草屯的網友陸續回應「超級大」、「有夠大」、「非常大」，所幸南投縣尚無災情傳出。

    深夜11點5分地牛翻身，國家警報通知地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里的海域，深度72.8公里，規模7.0，南投縣最大震度在合歡山的4級，其他鄉鎮則為3級，曾經歷過921大地震的南投縣民眾，明顯感受到地震的搖晃，也勾起921的恐怖回憶。

    有南投市民住在9樓，直呼「真嚇人！」，也有草屯鎮民回應「還好沒去洗澡！」，有人認為這種搖晃程度感覺震度不只3、4級，還有民眾說「在台東遇到一次回到南投又碰到一次！」，不少人反映「被國家警報聲響嚇到！不過這兩次都很準確預先提醒！」。

    南投縣民眾雖然都很有感，南投縣消防局表示，截至目前為止，沒有接獲任何災情通報和求援的電話。

    深夜11點5分的地震，規模7.0，南投縣合歡山震度達4級，其他鄉鎮市3級。（圖擷自中央氣象署）

    很多南投民眾手機都有接到國家警報。（記者陳鳳麗翻攝）

