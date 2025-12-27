為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南跨年南瀛草地音樂會狂吸6萬人 玖壹壹壓軸嗨翻

    2025/12/27 23:02 記者楊金城／台南報導
    本土天團玖壹壹壓軸演唱，現場嗨翻。（記者楊金城攝）

    「2026台南好young」跨年系列第2場的南瀛草地音樂會，今晚（27日）在新營南瀛綠都心公園登場，邀請重量級卡司，有8組台、日藝人接力開唱，玖壹壹在晚上9點5分壓軸演唱，現場秒變夜店模式，全場嗨翻，約有6萬人在場同樂。

    今晚甜美小公主張羽靚、空靈系唱作歌手柯泯薰先開唱，情歌王子林隆璇和林亭翰父子帶來情歌演唱，帶領全場重返青春回憶，一首〈你那麼愛她〉瞬間浪漫滿場，接著是療癒系歌手吳汶芳、「瑤瑤」郭書瑤又唱又跳的演出，氣氛愈來愈熱，人潮愈聚愈多。

    首次站上新營舞台的日本新銳女子樂團Faulieu.，以可愛細膩的日系風格演出，成為這場音樂會的一大亮點，Faulieu.演唱4首歌，並以中文向觀眾打招呼，市長黃偉哲致贈蘭花絲巾表達感謝。

    黃偉哲表示，今晚現場人氣爆棚，超過6萬人次聚集，來到現場的民眾不只是大新營地區，甚至還有特別從嘉義和台南市區前來參加的朋友。如果想要那位歌手演唱，歡迎向市長留言許願。

    本土天團玖壹壹最後壓軸演出，一秒讓現場啟動夜店模式，瞬間點燃大家熱情，向台下飛擲海報、小公仔，年輕人粉絲搶著舉手要，玖壹壹接連演唱〈鄉下來的〉、〈做你的格〉、〈打鐵〉等熱門歌曲，讓熱情的觀眾隨之起舞，氣氛嗨到最高點。

    市府預告台南好Young跨年演唱會12月31日晚上6點將在永華市政中心西側廣場舉辦，直到跨年到凌晨0時30分，有STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL（H）OURS、麋先生MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉接力演唱。

    台南跨年第二場南瀛草地音樂會，今晚吸引爆滿人潮。（記者楊金城攝）

    粉絲熱情。（記者楊金城攝）

    首次站上新營舞台的日本新銳女子樂團Faulieu.。（記者楊金城攝）

