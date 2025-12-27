為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    回顧關鍵時刻 2025新住民10大新聞揭曉

    2025/12/27 19:37 記者蔡淑媛／台中報導
    春天女性成長協會有來自越南、印尼、港澳的台灣新住民組成，分享傳統舞蹈及文化。（記者蔡淑媛攝）

    春天女性成長協會有來自越南、印尼、港澳的台灣新住民組成，分享傳統舞蹈及文化。（記者蔡淑媛攝）

    陽光民族舞團是來自中國各省的新住民在會中表演舞蹈，及分享家鄉美食。（記者蔡淑媛攝）

    陽光民族舞團是來自中國各省的新住民在會中表演舞蹈，及分享家鄉美食。（記者蔡淑媛攝）

    2025年「十大新住民重要新聞徵選」結果正式揭曉，入選議題涵蓋新住民相關政策推動、參與社區醫療，以及引發討論的「倒會」事件等，呈現新住民逐步融入台灣社會，從初來乍到的過客，轉變為社會一分子的歷程，也有新住民分享在台生活的幸福感受。

    「2025年十大新住民重大新聞徵選」發佈會今（27）日在國立中興大學舉行，活動由賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫於9年前發起，透過新聞事件回顧新住民關注議題，評選範圍也從早期著重福利與照顧，逐步延伸至制度治理、就業環境及文化參與等層面。

    尤英夫指出，新住民因語言與文化差異，在台灣生活面臨不少挑戰，期盼社會各界能給予更多理解與支持。

    活動總策劃賴慕芬表示，透過每年的新聞盤點，建立可供社會回顧與討論的公共紀錄。評選過程從全年上百則相關報導中，先篩選出40則重要新聞，再由來自學界、媒體、法律與社會實務領域的9位評審進行加權評分，最終選出年度前10名重大新聞。

    評審團主席趙善意指出，今年「倒會」相關新聞進入前20名，若從不同角度觀察，反而顯示新住民已深度融入台灣社會，開始參與日常生活的各種互動，也會遭遇與台灣民眾相同的生活困擾，象徵新住民角色從過客轉變為主人。

    會中春天女性成長協會有來自越南、印尼、港澳的台灣新住民組成，也共同關注新聞議題，以及陽光民族舞團是來自中國各省的新住民來表演、分享文化，團長黃金蘭表示，團員多數遠嫁來台已超過10年，舞團的成立讓熱愛舞蹈的新住民有交流的平台，她說，中國是娘家、台灣是婆家、新家鄉，來台多年深刻感受到台灣人的熱情與包容，家庭生活充滿溫暖，讓她覺得在台灣生活相當幸福。

    2025年「十大新住民重要新聞徵選」揭曉，入選議題涵蓋新住民相關政策推動、參與社區醫療等。（賴慕芬提供）

    2025年「十大新住民重要新聞徵選」揭曉，入選議題涵蓋新住民相關政策推動、參與社區醫療等。（賴慕芬提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播