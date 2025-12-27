日本愛媛大學訪台東前進部落 意外發現AI「痛點」

海端鄉錦屏國小向日本愛媛大學師生介紹布農族傳統工寮。（記者劉人瑋攝）

日本愛媛大學教育系師生來台東交流，除了與接待的台東大學建立教授間的往來，同時也觀察台日雙方國中小教學差異，但到部落語言不通，多靠手機AI功能翻譯，偏偏族人的「部落國語文法」非新科技所能及，英、日文夾雜大量肢體語言才溝通無礙。

台東大學與日本愛媛大學交流已有數年，教授們維持互訪客座教學。負責接待的台東大學教授們說，這批日本學生在未來都會當教師，因此與曾專為教職系統的台東大學有更深合作。台東大學教授們說，愛媛大學位在日本四國島，民風與環境也相對本州島更類似台東，雙方也因此更加契合

除了一般小學教學的觀摩，讓日方師生最受衝擊的，則是下午到海端鄉錦屏國小體驗當地布農族文化與食農教育，校方以合唱團演出傳統「八部合音」迎接，同時也帶日本訪客體驗布農族飲食與學裡種植的農作，現場就拔起作物解說，同時展示以往獵得動物的標本，讓日本大學生大感新奇。

台東大學不乏留日教授，但接待事宜多由學生處理與翻譯，翻譯上卻屢受頓挫，許多專有名詞與用語根本非日文檢定能涵蓋，只能再靠手機翻譯協助，卻又發現，族人的「部落國語」連「漢人有些都不太清楚」，AI翻譯偏差更大，例如，「族人在儀式上唱歌跳舞」被翻成在「パーティー（party）」，語意天差地別，最後還是透過英日文、肢體語言，才得知八部合音有其嚴肅意義。

雖然族人常冒出的原住民笑話聽得在場漢人哈哈大笑，但AI一樣是力猶未逮，所幸錦屏國小匠生靠著微笑、熱情加上混雜式翻譯，一樣盡力讓日本師生完全體會布農族文化，賓至如歸。

海端鄉錦屏國小向日本愛媛大學師生介紹錦屏師生種植的作物。（記者劉人瑋攝）

日本愛媛大學師生十分熱情，也融入在地。（記者劉人瑋攝）

