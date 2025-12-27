兒子意外過世菲籍移工想奔喪 仲介竟採拖字訣 雇主「這舉動」超暖心

菲籍移工的兒子意外過世，仲介拖延不想處理，台灣雇主將心比心火速訂機票送她回國奔喪；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

移工來台工作，萬一其家鄉的親人過世，依規定在台移工可請喪假返國、申請勞保家屬死亡喪葬津貼等。日前有位菲籍移工Nana，因在菲律賓的兒子意外過世，而被看顧的長輩不知如何是好交給仲介，仲介卻採拖延戰術，直到雇主得知看不下去，馬上幫她訂最快的機票，讓移工趕快回去處理。

網友在社群平台「Threads」發文提到，12月初時她公公家的小幫手Nana，因兒子於學校意外過世，長輩不知怎麼處理全權交給仲介，結果仲介竟回「能不要讓她回去就不要回去啦！反正回去看到不是更傷心？」，之後各種拖延，這位網友本身是有小孩的媽媽，聽到氣得不行，馬上詢問身邊也有小幫手的朋友該怎麼做。

請繼續往下閱讀...

網友說，明明可以馬上辦理相關手續，根本不用到這麼多天，她後來直接跳過長輩和仲介，幫Nana訂最快的機票讓她回去。仲介聽到她們這麼積極處理後，態度轉變馬上去辦理，早上辦理，中午文件就出來了。凌晨送Nana去機場時，她一直掉眼淚，不過網友知道說什麼都不適合，只能拿衛生紙給她，再給她一個深深的擁抱。

網友表示，昨天是Nana預定要回去的日子，她們家族都在問Nana會不會回去，因為當初Nana來台工作，是為了賺錢給兒子更多教育資源，而現在初衷已經不在了，她們也能理解如果不回來也沒關係，但網友覺得Nana一定會回來，因為Nana說對阿嬤有責任。結局是Nana真的回去了！

網友看到這則暖心的故事後紛紛留言「謝謝妳們體諒出外工作的人」、「大部分的仲介真的都很夭壽」、「移工覺得台灣不好，這些仲介也要負一些責任」、「很多仲介都很不老實」、「謝謝你讓一個心碎的母親完成看到兒子的心願」、「移工真的很需要像妳一樣善良的雇主」、「移工不是『勞力』，是來協助我們的夥伴」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法