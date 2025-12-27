台灣觀光研訓院籌備處29日成立 明年上半年掛牌

行政院副院長鄭麗君主持觀光產業振興諮詢會議時說，台灣觀光研訓院29日成立籌備處，預計明年7月前正式掛牌成立。（行政院提供）

行政院副院長鄭麗君昨天（27日）主持觀光產業振興諮詢會議時說，台灣觀光研訓院29日成立籌備處，預計明年7月前正式掛牌成立，定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌。

行政院今天發布新聞稿指出，鄭麗君表示，成立台灣觀光研訓院是賴清德總統「國家希望工程」的重要承諾之一，院長卓榮泰也非常支持。台灣觀光研訓院將定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌，同時由內而外健全化觀光產業生態圈，協助產業界作為強化人才培育與產業策進相關功能的後盾。

鄭麗君指出，台灣觀光研訓院於29日成立籌備處，訂定各種人事規章、進行空間規劃，請觀光署在籌備到掛牌期間，邀請產業界深入溝通，就未來詳細業務規劃提供相關建議，期能於明年7月前正式掛牌成立，回應國人的殷殷期盼。她也期盼未來台灣觀光研訓院可作為政府、產業與地方公私協力的重要平台，並在該平台上充分合作。

