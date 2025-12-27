桃園復興區原鄉耶誕市集 兒童闖關學防火知識

桃園市消防局第四大隊復興分隊，昨在耶誕市集親子防災宣導活動。（第四大隊提供）

桃園市消防局第四大隊復興分隊昨（26）日下午結合復興區公所年度歲末聯歡晚會，在羅浮溫泉前廣場舉辦原鄉歲末消防耶誕市集親子防災宣導活動，透過歲末團聚耶誕活動，以寓教於樂方式讓原鄉部落孩童實地學習防火、防災知識。

復興消防分隊規劃日常生活防火防災避難知識、防範CO中毒、CPR基本救命術等6大宣導站，孩童索取活動闖關卡後即可前往探索體驗各項防災互動遊戲，此次活動特別設計泰雅營火祭典舞蹈與學童同樂，在傳承技藝同時，結合學習自救滅火「停、躺、滾」，完成後獲得現做糖葫蘆作為鼓勵。

請繼續往下閱讀...

此外，學童可透過各市集站點獲得獎勵，如煙流模型屋了解火災逃生知識，並以夜市套圈圈博得屬於自己的特殊獎勵，於「防災一把抓」宣導站獲得每人1個防災避難包，快速抓取散落地毯上的緊急物資，孩童也穿上救護服裝，化身小小緊急救護技術員，對現場安妮實施CPR與AED處置，完成過關後可獲得限量縮小版的萬代AED可操作模型，把各公共場所AED的模樣烙印在腦海，有助於危急時刻快速取得AED，成為緊急現場重要的急救小幫手，完成所有闖關任務還可獲得消防扭蛋機抽獎機會。

消防局第四大隊大隊長陳莉婷表示，復興區是桃園唯一的山地原住民區，透過此次消防耶誕市集宣導活動，以活潑生動有趣的宣導方式，注入消防宣導活水，讓原鄉學童防災種子深根發芽，希望這些幼苗未來能成為推進原鄉部落安全韌性的防災尖兵，也冀望每位孩童與家長要成為家庭防災的推動者，將防災知識帶入家庭，讓部落防災能傳遞到每個角落，提升原鄉部落安全。

桃園市消防局第四大隊復興分隊，昨在耶誕市集親子防災宣導活動。（第四大隊提供）

桃園市消防局第四大隊復興分隊，昨在耶誕市集親子防災宣導活動。（第四大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法