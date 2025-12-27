「禽」況緊張！彰化芳苑爆新型H5N1禽流感 撲殺2.7萬隻蛋雞

防疫人員全身包得密不通風嚴謹執行撲殺工作。（縣府提供）

「禽」況緊張！冷空氣一波波南下，彰化地區這週體感溫度明顯下滑，感受到冬天真的來了，也讓禽流感疫情再度拉警報。彰化縣動物防疫所今（27日）天證實，芳苑鄉1處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，場內2萬7347隻蛋雞已全數撲殺並完成清場消毒。

動防所指出，該蛋雞場於12月23日通報雞隻出現異常死亡，防疫人員第一時間進場管制、採樣送驗，並限制人車進出。經農業部獸醫研究所檢驗後，12月25日確診為新型H5N1高病原性禽流感，防疫團隊隨即啟動標準作業流程，今天完成撲殺與全面消毒作業。

這起案例是彰化縣今年以來第九場家禽場爆發禽流感疫情，其中蛋雞場已累計4場，今年全縣撲殺家禽數量累積達39萬5735隻，防疫壓力不小。動防所表示，最近氣溫驟降、日夜溫差大，加上候鳥進入度冬高峰期，沿海農田與溼地野鳥活動頻繁，都是病毒入侵禽場的重要風險因素。

動防所提醒，養禽場務必加強保暖與通風，落實防鳥設施與人車門禁管制，所有進出人員、車輛及器具都要確實消毒，降低疫情擴散風險。若發現禽隻連續死亡、飲水或採食量下降、產蛋率明顯下滑，或出現顏面腫脹、出血、扭頸等異常情形，應立即通報。

縣府也強調，未依規定通報者，將依動物傳染病防治條例開罰5萬元以上、100萬元以下；若禽場未落實防疫措施，未來檢出高病原性禽流感遭撲殺者，將不予補償，呼籲業者提高警覺，共同守住防疫防線。

彰化動防所今啟動標準作業流程，完成防疫撲殺與消毒作業。（縣府提供）

進入禽流感流行期，養雞大縣的彰化縣加強防疫消毒。（縣府提供）

防疫作業步步到位，避免病毒擴散。（縣府提供）

