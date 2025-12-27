中客點肉燥飯+青菜159元喊「物價親民」 網怒不值喊「比貪污還重」

有位中國遊客到高雄用外送平台點了肉燥飯跟空心菜要價159元直呼親民，台灣人急忙澄清買貴了。（圖擷取自社群平台「Threads」）

台灣人很關心外國遊客來台有沒有吃得盡興、有沒有不小心被當「盤子」或踩到地雷。日前有位中國網友於社群平台Threads貼出他在高雄利用外送平台，點了肉燥飯和空心菜「才159元」，直呼「物價親民」，留言區網友急喊「親民個X的親民，這東西賣你159在台灣是得判死刑的，比貪污還重，X」，愛心數有1.7萬，比原文還高。

該位中國網友表示，心心念念滷肉飯，到了高雄才知道叫做肉燥飯，留言區就有熱心網友貼出滷肉飯指的是「含肥肉的細狀條豬肉」、肉燥飯是「只有肉末的瘦肉」、控肉飯則是「整塊的五花肉」。

後有網友利用外送平台查詢，原價是105元，加上外送價格其實合理。但這個價錢加上「親民」，PO上網一下子引爆台灣人的「動森魂」，直批「你告訴我哪一家我去砸店，高雄不坑觀光客」、「他明明可以直接搶，卻還要給你一碗滷肉飯跟燙青菜，他真的我哭死」、「在高雄這樣159叫貴爆了，現場買100有找」、「不好意思在台灣我們159台幣的滷肉飯不是這樣吃的，正確的吃法是跟菜一起捏成一顆飯糰丟老闆臉上」、「這個不能忍，這肉燥飯是台灣之恥了吧」、「你趕快出門去找個台灣人帶你去吃滷肉飯吧」、「能不能來個當地人帶他去吃，這臉丟大了」。

