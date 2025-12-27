蟑螂事件調查報告出爐! 林聰明沙鍋魚頭：蟑螂可能是「外部入侵」

林聰明沙鍋魚頭公布「蟑螂事件調查報告」。（擷取自林聰明沙鍋魚頭臉書專頁）

嘉義市人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」爆出食安危機，有顧客指在外帶餐點中發現蟑螂及塑膠袋，店家今秀出「蟑螂事件調查報告」指，「蟑螂外觀完整，未經高溫烹煮過，初步推斷較可能為裝盛時掉入容器中導致」。雖有網友肯定業者「不閃避問題積極處理」，但不少網友仍不領情，開轟「員工在承裝時蟑螂掉進去，還是繼續給客人吃」。

「林聰明沙鍋魚頭」店家在臉書粉絲專頁公布事件調查報告，內容多達25頁，說明「顧客提供蟑螂予本店做後續追蹤調查，比對此蟑螂後，該體型約2.2cm（近伍圓硬幣的大小），特徵接近美洲蟑螂品種。此類蟑螂多棲息於戶外水溝、下水道等高濕環境，與一般餐飲室內常見之德國蟑螂特性不同。」

店家指出，「綜合判斷，較可能為外部環境入侵型病媒，非內部孳型」，強調「對於外部環境的管理必須加強重點監控，有效阻絕外部入侵與防禦，也是店家的責任。」

店家說，專業防範重點將在排水孔加裝防蟲網、地漏定期高溫沖洗與消毒、管線孔洞全面封填、與專業病媒防治單位定期巡檢及強化夜間出入口管理。

店家表示，嘉市衛生局於21、23日兩度來稽查，中正路總店與光華店皆符合相關檢驗標準，但我們啟動最更高規格自主衛生管理，光華店採取無限期自主停業，將全面檢視環境、流程與管理標準，在所有改善完成前，暫不恢復營業，中正路總店自22日起停業1週，恢復營業時間另行公告。

店家第三代執行長林佳慧說，「誠摯感謝所有留言的聲音，我選擇當責的面對，將批評當作養分，不管是好的壞的，對我們來說都是最好的學習」；「我們選擇把標準再往上拉，從內部重新盤點，只希望找出真正該改進的地方。」

嘉市衛生局在事件後，稽查林聰明沙鍋魚頭環境衛生。（圖由嘉市衛生局提供）

