台南左鎮教會首度舉辦耶誕市集 同場分享地方深耕成果

台南左鎮教會首度以市集方式與社區居民一同歡慶耶誕。（記者劉婉君攝）

擁有逾150年歷史的台南市左鎮教會，今（27）日首度以市集方式歡慶耶誕，同時也分享地方深耕的成果，吸引許多社區民眾與遊客參與，讓小鎮的假日相當熱鬧。

左鎮教會今天舉辦耶誕市集，現場除了有教友、社區設攤，國立成功大學與南台科技大學也到場展示長期深耕左鎮的成果，例如成大「惡地協作」團隊即展出近年來在湯姆生馬雅各之路的深入探究成果；另外還有台南市立醫院中醫諮詢服務，以及左鎮教會雷鼓隊、左鎮國小兒童舞蹈、左中社區長輩表演等，老中青同樂，「尋找小小耶穌」遊戲則讓小朋友開心在教會廣場尋寶。

左鎮消防分隊也於活動中透過寓教於樂的方式，向教會會友及社區民眾傳遞防災與防火的重要觀念，提醒注意電器使用安全，並定期檢查瓦斯及相關設備，與家人事先規劃逃生路線等，以「平安」作為最好的祝福。

國立成功大學惡地協作團隊也設攤分享長期深耕左鎮的成果。（記者劉婉君攝）

左鎮教會耶誕市集活動吸引許多教友及民眾參與。（記者劉婉君攝）

左鎮消防分隊向參加市集的民眾宣導防火及防災觀念。（左鎮消防分隊提供）

