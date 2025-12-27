為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2400萬興建、缺百萬接管！馬公石泉集會所啟用1年無水 沖廁所都難

    2025/12/27 15:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公石泉集會所啟用一年多，未裝設自來水管線。（記者劉禹慶攝）

    馬公石泉集會所啟用一年多，未裝設自來水管線。（記者劉禹慶攝）

    去年風光落成啟用的馬公市石泉集會所，啟用1年多以來，卻苦無水可用，由於集會所為里民活動及大型活動場所，無水可用連沖廁所都成問題，造成惡臭難聞，還好前社區理事長陳扶氣自行接運水應急，但長此以往卻不是辦法，自來水接管經費高達百餘萬元，社區根本無力負擔，急需相關單位出面解決。

    因石泉近年逐漸發展成馬公副都心區，人口逐漸增加，但活動中心老舊，因此在里長陳召君、前理事長陳扶氣等人奔走下，積極爭取到2400萬元興建費用，包括內政部補助400萬元整、澎湖縣政府補助1700萬元、馬公市公所自籌300萬元，興建村（里）集會所活動中心。

    石泉里集會所活動中心興建工程歷經1年1個月，去年11月完工，為1層樓417餘平方公尺，約有80坪室內活動空間，並規劃有辦公室、貯藏室、公廁（含無障礙設施）等，外觀現代新穎，內部寬敞舒適、美侖美奐。

    雖然硬體設施完善，但基本民生用水卻成問題，因當地濱海，遠離住宅區，自來水接管必須耗資百餘萬元，馬公市公所經費不足，只能暫時由陳扶氣以人力接水方式，協助廁所沖水使用，遇到大型活動舉行，根本杯水車薪，所以希望主管單位盡早與自來水公司聯繫，裝設自來水管管線，才能造福石泉民眾。

    自來水管裝設，需要上百萬元經費。（記者劉禹慶攝）

    自來水管裝設，需要上百萬元經費。（記者劉禹慶攝）

