    3米長竹編早坂犀牛「出嫁」 左鎮化石園區揭幕

    2025/12/27 15:19 記者劉婉君／台南報導
    竹編早坂犀牛在八音團的演奏下，「出嫁」到台南左鎮化石園區。（記者劉婉君攝）

    由常在文創空間與左鎮竹苑共同創作的「竹編早坂犀牛」，在八音團的伴奏下，「出嫁」台南左鎮化石園區，今（27）日配合「竹境．時光流」左鎮竹工藝展覽揭幕，為園區增添新裝置藝術，也展現博物館與地方工藝共創的階段性成果。

    「竹境．時光流」左鎮竹工藝展覽由台南市立博物館攜手常在文創空間共同策劃，以傳承百年的竹工藝，與史前化石進行一場跨越時間的文化對話，也是左鎮化石園區首次引入在地工藝策展，展出竹工藝培訓班師生作品，涵蓋手作竹凳、生活竹編器具和燈飾等，呈現竹材從生活器具走向當代工藝美學的轉化歷程。

    展覽上午開幕，也為3公尺長的竹編早坂犀牛揭幕並舉辦捐贈儀式。

    台南市歷史博物館長何秋蓮表示，透過博物館與在地團隊的合作，不僅拓展博物館展示的多元面向，也讓地方工藝被更多人看見。

    竹編早坂犀牛為藝術家林昭慶與左鎮竹苑竹藝工作坊製作，他說，早坂犀牛是左鎮化石園區的鎮館之寶，因此製作竹編早坂犀牛捐贈給園區，也為竹編工藝做紀錄，希望讓更多人看見。後續也計畫為台南市所屬的其他博物館包括山上水道博物館、大內南瀛天文館、玉井噍吧哖文化園區、台南市立博物館的特色，製作竹編作品，讓台南竹編走出去。

    「竹境．時光流」將展至明年2月24日，展出期間並規劃創作者導覽與竹杯墊DIY體驗，讓民眾實際感受左鎮竹工藝。

    竹編早坂犀牛揭幕，呼應左鎮化石園區的典藏。（記者劉婉君攝）

    「竹境．時光流」竹工藝展在左鎮化石園區展出。（記者劉婉君攝）

