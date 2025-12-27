遊覽車轉型「交通車」 上國道免通行費明上路

專營交通車的遊覽車上國道明起免收通行費。（資料照）

交通部公告「公路通行費徵收管理辦法」，專營交通車的遊覽車，上國道將可免收通行費，新制明天（28日）上路。這項新制起因是曾有跑交通車的駕駛改跑旅行團遊覽車，因不熟悉山路操作釀翻覆。為提升安全，鼓勵同時經營旅遊和交通車業務的遊覽車業者轉為專辦交通車，因此修法。

全台有逾1.3萬輛遊覽車客運業車輛，「紅牌」遊覽車可經營遊覽及交通車業務，「黃牌」僅能作交通車。而統計到今年10月，全台黃牌的遊覽車僅80多輛。

2023年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊，卻發生翻覆意外。調查顯示，開車駕駛平常主跑交通車路線，因調度改跑太平山，因不熟山路，釀成翻車意外。交通部修法目的在於鼓勵「兼跑」交通車業務的紅牌遊覽車，能轉掛「黃牌」，專心經營交通車業務。

交通部公告，經公路主管機關核定的遊覽車客運業專營交通車業務車輛，得免徵收通行費，免徵通行費的客運業營業車輛，專注經營交通車業務，因此提供減免汽車燃料使用費及免收國道通行費等誘因。

交通部說明，新制明天（28日）上路。之前預告修法期間已有遊覽車業者詢問和申請，日前也修法針對專營交通車的遊覽車減免汽燃費，已有19輛紅牌遊覽車轉掛黃牌。

