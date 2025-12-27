為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義糖果節六腳場啟動 五分車及糖果DIY吸引遊客

    2025/12/27 14:18 記者林宜樟／嘉義報導
    台糖公司董事長吳明昌及立委蔡易餘等為蔗埕文化園區成為環境教育設施場所揭牌。（記者林宜樟攝）

    「嘉義糖果節—甜蜜五分車啟動」今天在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區登場，2天的活動以嘉義縣唯一運行的五分車為主軸，搭配環繞園區特有的歷史古蹟及景觀設計打卡、闖關活動及製糖導覽，以及「有糖市集」的甜點攤位、搗麻糬、龍鬚糖及糖果氣球等DIY體驗，吸引許多民眾前來參與。

    台糖公司董事長吳明昌、立委蔡易餘、六腳鄉長黃鉦凱及嘉義縣環保局長張輝川等今天參與嘉義糖果節活動，為蔗埕文化園區成為環境教育設施場所揭牌；吳明昌說，蔡易餘立委建議在嘉義縣舉辦糖果節，台糖公司今年規劃在大林糖廠、南靖糖廠及蒜頭糖廠舉辦糖果節，本週末假期是最後一場，讓民眾瞭解糖業製造、文化資產及五分車的特色。

    蔡易餘說，感謝台糖公司支持大林、水上及六腳舉辦糖果節，將過去種植甘蔗、製糖的歷史記憶，呈現給孩子們瞭解，寓教於樂；黃鉦凱表示，台糖公司補助100萬元給六腳鄉公所舉辦糖果節，邀請六腳鄉幼兒園與各國小學童及家長參加，有200多人搭乘五分車體驗，歡迎遊客也可參觀鄰近的故宮南院，並到六腳鄉品嚐好吃的花生、蒜頭餅，在蒜鰲自行車道騎乘單車，欣賞田園風光。

    台糖公司表示，蔗埕文化園區提供環境教育課程，瞭解五分車軌距、車輪運行方式、參觀製糖設備、介紹製糖過程及甘蔗生態，透過體驗及手作等，讓民眾瞭解糖業文化。

    嘉義糖果節活動豐富。（記者林宜樟攝）

    嘉義糖果節吸引許多民眾參觀。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘製作棉花糖。（記者林宜樟攝）

    體驗製作龍鬚糖。（記者林宜樟攝）

    民眾瞭解五分車軌距。（翻攝自台糖公司海報）

    民眾瞭解五分車特色。（翻攝自台糖公司海報）

