    生活

    北市府砸1億改造沒用 士林夜市商圈店面空置率比疫情期間高

    2025/12/27 14:09 記者孫唯容／台北報導
    士林夜市長年吸引國內外旅客觀光，北市議員林延鳳表示，市府花費約1億元改造士林市場地下美食街，但是開幕後成效不彰，商圈的店面的空置率高，夜市排名更從第一名滑落至第二，呼籲市府結合文化資源，以及大型、日常活動振興商圈。（資料照）

    士林夜市長年吸引國內外旅客觀光，北市議員林延鳳表示，市府花費約1億元改造士林市場地下美食街，但是開幕後成效不彰，商圈的店面的空置率高，夜市排名更從第一名滑落至第二，呼籲市府結合文化資源，以及大型、日常活動振興商圈。（資料照）

    士林夜市長年吸引國內外旅客觀光，北市府花費約1億元改造士林市場地下美食街，但開幕後成效不彰，商圈的店面的空置率高，夜市排名更從第一名滑落至第二，呼籲市府結合文化資源，以及大型、日常活動振興商圈；北市市場處表示，明年1月前將邀集相關局處開會，研議士林商圈振規劃，以提振商圈商機。

    北市議員林延鳳指出，觀光客來台首選就是逛夜市，不過根據交通部觀光署公布的「113年來臺旅客消費及動向調查報告」顯示，112年來台觀光客造訪的夜市第一名是士林，有37.86%；第二名饒河夜市為28.61%。但到了113年，士林卻下滑至31.09%，輸給饒河夜市的35.63%，實際計算士林夜市商圈攤販數也持續減少，從112年上半年842家、下半年772家，一路降至113年上半年751家、下半年731家。

    林延鳳說，北市府花費約1億元改造士林市場美食地下食街，預期帶動觀光人潮，但附近商圈店面空置率甚至比疫情期間還高，有些攤商平日收入不到1000元，商家被迫選擇只在假日營業。

    林延鳳強調，市府檢討過去輔導方式的不足，重新提出規畫，想吸引遊客需要有故事，用文化去帶動整個夜市，以台南的例子來說，會在小巷內打造文藝風的小店，創造許多可以打卡拍照的景點，士林商圈有士林慈諴宮、神農宮等古蹟廟宇，還有北藝中心這樣的大型展演場所，商圈的規模也優於市內其他短短數百公尺一條街的夜市，市府應納入不同局處，共同協力，除了研議每年舉辦的大型活動，串連士林商圈。

    林延鳳舉例，臺北自來水事業處舉辦秋OUT音樂節，市府多個局處合作協辦，結合附近商冢，場地囊跨公館商圈、臺北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地；在臺南市舉辦的「府城普濟燈會」也結合當地古蹟廟宇，結合政府與民間資源，獲得不錯的成效。

    產業發展局局長陳俊安回應，近年士林夜市商圈消費人潮確實有減少的清況，過去可能有包括攤商的因素，導致觀光客不來士林夜市，所以市府希望透過新的建設，能夠重新做整體的規劃跟方案，重新吸引觀光客走回來，其中包括針對大士林商圈的TOD（大眾運輸導向型發展）規畫以及重新行銷的方案。

    市場處指出，2025年挹注補助約418萬元經費提升士林市場及士林夜市軟硬體，並將持續在2026年鼓勵自理組織透過市集精進及行銷計畫，促進市集設備更新及行銷宣傳，北市商業處也透過「提振商圈發展補助」輔導士林在地商圈組織自主辦理商圈特色活動；針對商圈發展輔導及行銷，每年藉由「商圈活化專案輔導」計畫，在士林商圈辦理主題行銷導客活動，並結合社群媒體及網路行銷，吸引人潮前往遊逛消費。

