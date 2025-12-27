食農教育這樣玩 台南後壁「蘿蔔祭」鼓舞大地有趣

台南後壁區合鴨藝術園地展示許多古農具、百年古亭畚，入口處佈置1棵耶誕樹和牛車上展示後壁米等特產，一旁就是農閒種植的蘿蔔田。（記者楊金城攝）

二期稻作收割後的稻田成為親子遊戲場，台南市米樂休閒農業發展協會今天（27日）在後壁區合鴨藝術園地舉辦「蘿蔔祭」，親子走入農田拔蘿蔔、玩大地遊戲，連後壁特產芭樂也可以拿來製作糖葫蘆，活動深化食農教育，進而支持農村和農業，氣氛熱烈。

後壁「蘿蔔祭」並由台南市第8屆兒童及青少年代表的王子翊、馬緁祤、李哲宇等3人擔任主要活動帶領與串場核心角色，引領參與家庭實際走進農田，透過實地體驗，認識作物生長歷程，培養珍惜食物、尊重自然與土地永續，深化對農業、飲食與土地關係的理解。

合鴨藝術園地展示許多古農具、百年古亭畚，入口處佈置1棵耶誕樹和牛車上展示後壁米等特產，米樂休閒農業發展協會理事長張美雪笑稱，園區鴨寮也養了近百隻合鴨3年了，有如「鴨子養老院」，園區充滿復古農村氛圍，民眾在此泡茶聊天、坐看高鐵都很放空、療癒，一旁農田在割稻後種下白蘿蔔，成了親子遊戲場。

親子參加拔蘿蔔遊戲、農田大地遊戲及共食「割稻飯」午餐，特別是用植物拓印DIY製作明信片，為今天食農教育體驗活動留下最美好的回憶。

後壁區長李至彬到場和親子拔蘿蔔、製作芭樂和小番茄糖葫蘆，他說，「蘿蔔祭」以食農教育為主軸，透過親子共同參與與青少年世代的引導，不僅增進家庭對農業的理解，也讓孩子在做中學，將對土地的認識轉化為生活中的行動，對農村教育推動具有正向意義，公所未來將持續支持在地團體推動食農教育與農村體驗活動，打造友善、永續的農村學習環境。

後壁區合鴨藝術園區鴨寮也養了近百隻合鴨3年了，有如「鴨子養老院」。（記者楊金城攝）

後壁特產芭樂也可以拿來製作糖葫蘆，後壁區長李至彬（右二）和親子同樂體驗。（記者楊金城攝）

用米糠當燃料，現煮現採的蘿蔔魚丸湯，獲得親子稱讚好吃。（記者楊金城攝）

小朋友採蘿蔔比長度。（記者楊金城攝）

後壁菁寮「蘿蔔祭」，親子走入農田拔蘿蔔、玩大地遊戲。（記者楊金城攝）

