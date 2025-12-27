三重天后宮70週年廟慶 蘇巧慧與多位民代點燃起馬炮

新北市三重區三重天后宮今（27）日舉行70週年廟慶活動，民進黨立委蘇巧慧、李坤城、新北市民政局與多位市議員共襄盛舉。（記者黃子暘攝）

新北市三重區三重天后宮今（27）日舉行70週年廟慶活動，民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧與眾多民意代表共襄盛舉，並一同點燃起馬炮，信眾熱情、熱鬧活動驅散陰雨低溫。蘇巧慧、新北市府民政局長林耀長表示，三重天后宮熱心公益，資助獎助學金、課後輔導經費、防疫物資、復康巴士，感謝主任委員黃茂生與宮廟同仁秉持媽祖慈悲精神。

蘇巧慧、綠委李坤城指出，疫情期間，三重天后宮響應防疫物資捐贈，大眾點滴在心，三重天后宮是地方信仰中心，能匯聚大家的力量，70週年廟慶活動中也有許多長輩來參加，代表媽祖的保祐，希望大家一起追隨媽祖腳步、持續為地方做加油、做好事，也祈求媽祖保佑台灣國泰民安。

請繼續往下閱讀...

林耀長說，三重天后宮每年資助燈會經費，且地方學子的獎助學金、課後輔導經費、復康巴士等等，天后宮也都踴躍捐助，在疫情期間，更是捐助防疫物資、設備，點點滴滴的功德都是幫助新北市發展的力量，代表市府向三重天后宮熱心公益精神表達感謝。

新北市三重區三重天后宮今（27）日舉行70週年廟慶活動，民進黨立委蘇巧慧、李坤城、新北市民政局與多位市議員共襄盛舉。（記者黃子暘攝）

新北市三重區三重天后宮今（27）日舉行70週年廟慶活動，民進黨立委蘇巧慧、李坤城、新北市民政局與多位市議員共襄盛舉。（記者黃子暘攝）

新北市三重區三重天后宮今（27）日舉行70週年廟慶活動，民進黨立委蘇巧慧、李坤城、新北市民政局與多位市議員共襄盛舉。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法