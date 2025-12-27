為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化百年「成功旅社」 復活 化身「事務所」作為公共客廳

    2025/12/27 13:37 記者顏宏駿／彰化報導
    百年成功旅社化身為「成功事務所」，未來將以「公共客廳」的方式營運。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣溪州鄉「成功旅社」擁有百年歷史，15年前「我愛溪州」團隊打造為「農用書店」，成為展示溪州農業文化的櫥窗，它曾短暫熄燈，如今再度活化，成為「成功事務所」，未來將以「公共客廳」的方式，讓這裡成為鄉民討論公共事務的所在。

    今天這間百年旅社再度風光上路，「我愛溪州」團隊號召民眾「重返成功」！團隊執行長巫苑萍說，當年行政院中部辦公室副執行長吳音寧把塵封30年的「成功旅社」活化，為溪州鄉注入文化活水，它成為許多返鄉青年的夢想起源之地，它彷彿名喚大家，溪州應該擁有更美好的生活願景。

    巫苑萍表示，這10多年來，她們面臨不少的困難和挑戰，深知要成功再造溪州，不是光靠一間書店或餐廳、文化據點，經過無數次的討論和反問，她們認為百年歷史的成功旅社，見證溪州的台糖風華，是時代的縮影，它仍是一個無可取代的文化據點，至於營運模式，可以再進化成「公共客廳」的概念，也就是大家都可以進來商量、討論地方的事務，這是屬於大家公共空間，它是事務所，未來各地會有更多的「成功事務所」。

    吳音寧說，很欣慰大家「重返成功」，當年再造「成功旅社」，啟發許多老舊街屋再造，保留建築的文化核心，重建它新的價值，所以大家可以看到溪州有許多老屋重生。

    立委陳素月表示，用文化凝聚人心，期盼「成功事務所」成為推動在文化和公共事務的據點。

