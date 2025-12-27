跨年先暖場！明來高雄百年古蹟野餐 免費看浪漫經典電影

「中都夜未眠．野餐電影院」歡迎民眾邀約朋友、家人攜帶野餐墊一起體驗結合野餐、市集、音樂與電影的獨特文化夜晚。（文化局提供）

高雄中都磚窯廠於今年最後假期，推出溫馨的提早跨年活動「中都夜未眠．野餐電影院」，歡迎民眾邀約朋友、家人攜帶野餐墊一起體驗結合野餐、市集、音樂與電影的獨特文化夜晚。

高市文化局指出，中都唐榮磚窯廠前身為1913年成立的「台灣煉瓦會社打狗工場」，是日治時期南台灣重要的磚瓦生產基地，所出產的「TR磚（Taiwan Renga）」更是當年建築品質的象徵。

「中都夜未眠．野餐電影院」活動從明天（28日）午後一路延續至夜晚，適合親子、朋友與情侶共同參與，多元活動一次滿足，打造最浪漫的冬日文化聚會。內容包括野餐市集、情歌演唱、街頭藝人演出及古蹟導覽巡禮，並將在傍晚舉行戶外野餐電影院，在磚窯廠內欣賞浪漫經典電影｢西雅圖夜未眠」及｢越來越愛你」兩部電影，打造「古蹟夜未眠」的獨特觀影體驗。

文化局表示，「中都夜未眠．野餐電影院」不僅是一場休閒娛樂活動，更希望透過音樂、電影與生活風格的融入，讓百年磚窯廠從歷史場域轉化為市民共享的文化空間，更能首度體驗在古蹟窯廠中席地而坐的野餐電影院，感受歷史空間與當代生活交會的溫馨時刻。

