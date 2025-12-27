草嶺、古坑旅宿變裝！雲林縣府攜手雲科大 助12業者空間升級

雲林縣府和雲科大攜手，協助古坑12家旅宿業者改造，經過一年半計畫成果陸續展出。（記者李文德攝）

雲林縣古坑鄉約有60家合法旅宿業者，為協助其達到交通部觀光署「好客民宿」水準， 縣府與國立雲林科技大學推動「古坑地區旅宿營造計畫」，12家業者由專業設計師協助改造空間等硬體設備。經過1年半計畫，成果陸續呈現，有業者開心地說「環境煥然一新，已準備好讓遊客體驗。」

縣府建設處長廖政彥表示，古坑旅宿營造計畫由雲林科技大學產學長張岑瑤帶領團隊推動，此計畫一共輔導12家草嶺、古坑地區旅宿業者，改造計畫總投入經費達3700多萬元，由業者自籌一半、縣府補助一半，每案最高補助300萬，完成改造旅館部分納入星級旅館體系，民宿則銜接交通部觀光署「好客民宿」遴選機制。

張岑瑤表示，此次計劃以「設計導入」為核心策略，集結全台北中南設計師深入古坑，協助業者完成空間更新及品牌整合，無論是從公共空間、房間設備、衛浴等面向，皆與業者密切溝通，讓設計真正回應地方需求，協助在地旅宿業者從軟硬體改造走向可複製、可經營、可永續的系統。

草嶺山莊業者賴正義表示，此次空間改造以回歸自然、融入當地為理念，因此透過設計師巧手把竹、木、石等自然材質作為媒介，再以簡約風的設計呈現出溫馨氛圍，如今旅宿空間質感大幅提升，已經準備好讓遊客入住感受蛻變後的空間。

廖政彥表示，隨著成果陸續展現，已有多名未參與業者詢問是否續推計畫，後續將持續評估，未來將持續整合資源，打造旅客願意一來再來的環境，並將成功經驗複製到其他鄉鎮；古坑鄉長林慧如表示，旅宿升級有助改善住宿品質，也讓旅遊型態更完整，未來可大力推廣深度旅遊，為古坑觀光奠定更穩固的基礎。

草嶺山莊改造後煥然一新，業者開心地說已準備好讓遊客入住體驗。圖為改造後。（圖由縣府提供）

草嶺山莊改造後煥然一新，業者開心地說已準備好讓遊客入住體驗。圖為改造前。（圖由縣府提供）

