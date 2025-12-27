為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    草嶺、古坑旅宿變裝！雲林縣府攜手雲科大 助12業者空間升級

    2025/12/27 13:13 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府和雲科大攜手，協助古坑12家旅宿業者改造，經過一年半計畫成果陸續展出。（記者李文德攝）

    雲林縣府和雲科大攜手，協助古坑12家旅宿業者改造，經過一年半計畫成果陸續展出。（記者李文德攝）

    雲林縣古坑鄉約有60家合法旅宿業者，為協助其達到交通部觀光署「好客民宿」水準， 縣府與國立雲林科技大學推動「古坑地區旅宿營造計畫」，12家業者由專業設計師協助改造空間等硬體設備。經過1年半計畫，成果陸續呈現，有業者開心地說「環境煥然一新，已準備好讓遊客體驗。」

    縣府建設處長廖政彥表示，古坑旅宿營造計畫由雲林科技大學產學長張岑瑤帶領團隊推動，此計畫一共輔導12家草嶺、古坑地區旅宿業者，改造計畫總投入經費達3700多萬元，由業者自籌一半、縣府補助一半，每案最高補助300萬，完成改造旅館部分納入星級旅館體系，民宿則銜接交通部觀光署「好客民宿」遴選機制。

    張岑瑤表示，此次計劃以「設計導入」為核心策略，集結全台北中南設計師深入古坑，協助業者完成空間更新及品牌整合，無論是從公共空間、房間設備、衛浴等面向，皆與業者密切溝通，讓設計真正回應地方需求，協助在地旅宿業者從軟硬體改造走向可複製、可經營、可永續的系統。

    草嶺山莊業者賴正義表示，此次空間改造以回歸自然、融入當地為理念，因此透過設計師巧手把竹、木、石等自然材質作為媒介，再以簡約風的設計呈現出溫馨氛圍，如今旅宿空間質感大幅提升，已經準備好讓遊客入住感受蛻變後的空間。

    廖政彥表示，隨著成果陸續展現，已有多名未參與業者詢問是否續推計畫，後續將持續評估，未來將持續整合資源，打造旅客願意一來再來的環境，並將成功經驗複製到其他鄉鎮；古坑鄉長林慧如表示，旅宿升級有助改善住宿品質，也讓旅遊型態更完整，未來可大力推廣深度旅遊，為古坑觀光奠定更穩固的基礎。

    草嶺山莊改造後煥然一新，業者開心地說已準備好讓遊客入住體驗。圖為改造後。（圖由縣府提供）

    草嶺山莊改造後煥然一新，業者開心地說已準備好讓遊客入住體驗。圖為改造後。（圖由縣府提供）

    草嶺山莊改造後煥然一新，業者開心地說已準備好讓遊客入住體驗。圖為改造前。（圖由縣府提供）

    草嶺山莊改造後煥然一新，業者開心地說已準備好讓遊客入住體驗。圖為改造前。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播