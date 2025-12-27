中壢舊城再生2-2》桃市府推動豬埔仔新風貌 加強居民認同感

桃園市中壢區博愛路與中原路周邊已完成道路拓寬。（記者李容萍攝）

記者李容萍／桃園專題報導

桃園市政府都市發展局推動舊城再生工作，陸續辦理「博愛路－康樂路歷史人文通學步道」、「中正公園串連仁海宮」及「復興路重塑」等計畫，透過硬體設施的優化與人文風貌的保存，讓更多民眾感受中壢舊城區獨特的魅力。對於中壢舊城區改造工程最艱難的「中壢豬埔仔」，都發局依市都委會意見，努力加強地方居民對地區改造的認同感，提升中壢家商地主參與老舊街區整體開發的意願，以全面翻轉市容風貌。

都發局長江南志表示，都發局推動中壢舊城再生工作，優先選定中壢國小校前康樂路，及壢小故事森林旁的博愛路、德育路進行人本環境的改造，整合設施帶，劃設家長接送學童接送專區，並串聯壢小森林故事館園區；中壢國小北側以前老舊的瞎子巷街區占用問題，歷經多年協調，後由市府以公辦都更方式辦理，2024年落成啟用，為中壢首座都更社宅分回案例。

請繼續往下閱讀...

江南志提到，中壢舊城再生示範點一側往老街溪方向，中原路、博愛一、二、三路附近，即中壢家商後側，在地人稱「豬埔仔」，該區域範圍於1972年中壢都市計畫劃設為3.05公頃的文高用地，實際僅開闢約1.25公頃，因近年少子化影響學校已無擴校需求，市府於2016年、2022年規劃透過公辦整體開發方式，辦理學校用地解編，但因產權複雜陳情意見眾多，2023年9月市都委會請市府依民眾陳情意見研議可行的開發方式。

相關新聞：中壢舊城再生2-1》紅燈區「豬埔仔」走入歷史 「豬音未來」拚轉型

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法